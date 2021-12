Peugeot volledig elektrisch vanaf 2030

De Fransen zijn voornemens alleen maar EV’s te gaan bouwen vanaf 2030. Jazeker, Peugeot is volledig elektrisch over 8 jaar.

Vraag maar aan mijn eerste afspraakje date: timing is alles. Aangezien mijn eerste date niet mijn huidige vriendin is, moest ondergetekende het nog eventjes onder de knie krijgen.

Je moet dingen met beleid, tact en met name goede timing doen. Op een compleet ander niveau geldt dat voor autofabrikanten natuurlijk ook. Want wanneer gaan ze nu over op elektrische auto’s bouwen? Ondanks dat er elke dag EV-nieuws is en het duidelijk is dat de toekomst (grotendeels) elektrisch zal zijn, zijn de verkoopcijfers vooralsnog vrij laag.

Peugeot volledig elektrisch in 2030

Investeren in elektrische auto’s is enorm kostbaar en de afzet is vooralsnog niet denderend. Dus de timing is cruciaal voor veel fabrikanten. Peugeot heeft vandaag bekendgemaakt dat ze de verbrandingsmotor in 2030 vaarwel gaan zeggen. Dat bevestigde Linda Jackson in een interview met Automotive News. Op dit moment bouwt Peugeot nog auto’s met zowel benzine- als dieselmotoren.

Dan moet Peugeot wel stinkend zijn best gaan doen. Er is namelijk een elektrische Peugeot 208 en 2008. That’s it, samen met een paar elektrische bedrijfswagens. In alle andere klasses zijn er wel plug-in hybrides, maar ook die zullen vanaf 2030 niet meer geleverd worden. Ze kunnen dus aan de slag gaan bij Peugeot.

STLA

Daarin staan ze niet alleen. Uiteraard hebben alle merken hiermee te maken. Daarnaast heeft Peugeot het geluk bij de Stellantis-groep te zitten. Dit is het concern waartoe een hele hoop automerken behoren. Deze kunnen allemaal gebruik maken van dezelfde elektrotechnologie en deze uitsmeren over alle merken van het concern. Dit zijn drie platforms: STLA-Small, STLA-Medium en STLA-Large.

Peugeot kan dus samen met merken als Alfa Romeo, Fiat, Lancia, DS Automobiles, Citroën en Opel samenwerken. Peugeot zal de komende jaren nog wel nieuwe modellen met verbrandingsmotor lanceren, maar dat zal in 2030 afgelopen zijn. Althans, voor de Europese markt. In andere delen van de wereld zal Peugeot nog wél auto’s verkopen met ouderwetse plofmotor. Peugeot zou overigens wel moeten, want in veel landen is de auto met verbrandingsmotor in Europa namelijk verboden tegen die tijd.

Via: Automotive News.