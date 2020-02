Renault werkt de Talisman bij

Ja, kijk nog maar eens goed.

De Talisman draait alweer mee sinds 2016, dus dan wordt het langzamerhand tijd voor een facelift. Hoewel de Fransen het niet nodig vonden om veel te veranderen. De auto is “met oog voor detail” vernieuwd. Met andere woorden: er is weinig veranderd.

Je zou het misschien meteen niet zeggen, maar voorbumper is gewijzigd. Dan hebben we ook direct de meest in het oog springende verandering gehad. Verder zijn ook de koplampen en achterlichten licht gewijzigd. De koplampen zijn nu standaard voorzien van LED-dagrijverlichting en LED-knipperlichten. Heel subtiel allemaal dus, maar de Talisman was dan ook geen model dat stond te springen om een facelift.

Binnenin moet je ook drie keer kijken om verschillen te ontdekken, maar is toch wat veranderd. De middenconsole van de Talisman heeft nu bijvoorbeeld een chromen rand gekregen en grotere bekerhouders met verlichting. Dat is toch maar mooi meegenomen. Het instrumentenpaneel is ook vernieuwd en huisvest nu een 10,2 inch groot scherm.

Een facelift is tegenwoordig niet compleet zonder een paar nieuwe veiligheidssystemen. De vernieuwde Renault Talisman heeft de Highway & Traffic Jam Companion meegekregen. Dit is een combinatie van adaptieve cruise control en rijstrookassistentie.

De vernieuwde Renault Talisman kun je vanaf de zomer bij de dealer aantreffen.