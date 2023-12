Hyundai: we moeten een goedkoper elektrisch N-model maken

Een goedkoper elektrische Hyundai N-model staan op de agenda.

Hartstikke tof natuurlijk, die Hyundai IONIQ 5 N. En gezien het aantal pk’s is de prijs ook niet schrikbarend. Toch is meer dan 70 mille aftikken voor een auto voor de meesten van ons niet weggelegd. Bovendien kun je discussiëren of je met zo’n budget gaat shoppen bij Hyundai.

Hyundai is groot geworden met betaalbare auto’s voor de massa. Denk aan de succesvolle Kona of kleinere hatchbacks als de i10 en i20. Dat beseffen de Koreanen ook. De IONIQ 5 N is voor een selecte groep. Hyundai N-topman Albert Biermann zegt de massa, en daarmee een groot deel van de klantengroep, zeker niet vergeten te zijn.

Daarom is het belangrijk dat er ook een goedkoper elektrisch Hyundai N-model komt. Dat zegt de topman in gesprek met AutoExpress. Biermann spreekt over een compacter model in vergelijking met de IONIQ 5. Het moet een volbloed N-model worden in het B-segment, maar dan wel volledig elektrisch.

Een vereiste is dat dit nieuwe model ook gebruik gaat maken van het 800-volt platform van Hyundai en Kia. Want, zegt Biermann, op het circuit is een 800-volt structuur een stuk efficiënter dan een 400-volt structuur. Zelfs als je maar een paar rondjes gaat rijden.

De wens is er, nu de technologie nog. Het huidige modulaire 800-volt platform is ontwikkeld voor grotere auto’s zoals de Hyundai IONIQ 5 en de Kia EV6. De doorontwikkeling van deze techniek in een nieuw platform voor kleinere EV’s volgt in 2025. Dan kan Hyundai ook aan de slag om een goedkoper elektrisch N-model uit te brengen.

Kortom, de wens is uitgesproken door de topman bij Hyundai. De uitvoering, daarvoor moet je nog even geduld hebben. Het is in elk geval fijn dat Hyundai het performance auto’s in het B-segment levend blijft houden. Ze zijn de massa niet vergeten.