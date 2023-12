Elon Musk reageert op film waarin Julia Roberts belaagd wordt door Tesla’s

Elon Musk slaat keihard terug tegen Leave the World Behind, een film waarin Julia Roberts en haar familie belaagd worden door Tesla’s.

Julia Roberts is deze winter keihard terug met een actiefilm over het einde van de wereld. De film van producer Sam Esmail (bekend van I Robot) heeft alle voorspelbaarheid van de definitieve kerstcommercial van de Speld. Maar ach. De film geniet momenteel een score van 6.8 op IMDB. Het kijkt dan ook prima weg, niks mis mee. Althans, niet voor de neutrale rampenfilm kijker.

Elon Musk heeft in de film echter wat opgemerkt dat hem niet zint. En dat is ook wel logisch. Op een gegeven moment probeert pretty woman Julia namelijk te vluchten. Maar de weg wordt dan onveilig gemaakt en geblokkeerd door een hele zwik witte Tesla’s. Deze zijn gehackt door de grote boosdoener in de film om chaos en ellende te veroorzaken. De Tesla-blokkade door Scandinavië is er niks bij.

De Muskias vindt het helemaal niet leuk dat de Model 3’s hiervoor gebruikt worden. Hij zegt op zijn eigen platfrom X dat Tesla’s gewoon blijven werken zelfs als de wereld vergaat. Ze kunnen gewoon verder op zonne-energie, terwijl auto’s die op conventionele brandsof rijden nutteloos zijn. Nu was dat niet per se het punt. De film gaat juist over het feit dat Tesla’s ‘autonoom’ kunnen rijden. En dus gehackt kunnen worden om dan ergens neergezet te worden. In de fictieve filmwereld althans.

Teslas can charge from solar panels even if the world goes fully Mad Max and there is no more gasoline! Elon Musk op zijn eigen X

Tesla’s zullen dus niet het einde van de wereld inluiden. En als ze dat wel doen, dan laat Musk gewoon zelf de wereld achter en stapt hij op een raketje naar Mars. Waarvan akte.