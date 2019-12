Hyundai zet indrukkend nieuw record neer

Gokken we niet op het verkeerde paard?

Als het gaat om vernieuwende aandrijflijnen, zien we dat er een enorm aanbod is aan oplossingen. Natuurlijk is er de Elektrische auto met accu (BEV), maar ook een hybride, plug-in hybride of verbeterde verbrandingsmotor kunnen een (tussen) oplossing zijn. Wel is het nog een beetje onduidelijk welke aandrijflijn nu uiteindelijk gaat ‘winnen’.

Op dit moment zetten veel fabrikanten en Fansla’s vol in op de elektrische auto met accu. Elektrisch rijden wordt telkens meer geaccepteerd en komt voor sommige mensen ook in bereik. Maar is elektrisch rijden wel de uiteindelijk oplossing? Of beter gezegd: is er slechts één oplossing? Want elektrisch rijden heeft drie grote nadelen: ze hebben een kleiner bereik dan een vergelijkbare benzineauto, de laadtijd is veel langer en het gewicht is veel hoger. Uiteraard wordt hier veel winst geboekt, maar een volwaardig alternatief is het nog steeds niet.

Hyundai mikt op meerdere oplossingen, net als sommige andere merken dat doen. Dat doet Hyundai met de Nexo, een auto die rijdt op waterstof. Ook bij waterstof zitten er veel haken en ogen aan voordat het een volwaardig alternatief is. De laadtijd is echter veel sneller en het gewicht is niet zo enorm als bij een BEV. Hyundai heeft onlangs aangetoond dat het met de actieradius wel snor zit.

Het Zuid-Koreaanse merk heeft een record neergezet met de Nexo. Met de Franse Aeronaut Betrand Piccard achter het stuur werd er een afstand afgelegd met 778 km. Dat werd gereden op één tank. Die was overigens aan het einde niet helemaal leeg. Er was nog genoeg brandstof om 49 km verder te rijden.

Als je ziet wat de verschillen in uitstoot zijn, is dat wel even schrikken. Ten opzichte van een gelijkwaardige auto werd er bij de rit met de Nexo 111,2 kilogram (het gewicht van mijn zus toen ze 8 was) bespaard aan CO2-uitstoot. Ook werd er voor 404 kL aan lucht gezuiverd. Dat is ongeveer dezelfde hoeveelheid als 23 volwassenen op een dag inademen.