Autoblog advies: old school Hot Hatch voor 11.000

De leukste investering op vier wielen.

Jarenlang had Jeroen ervoor gespaard: een hot hatch. Beter gezegd, een Volkswagen Golf V GTI. Het begon allemaal anders. Aanvankelijk wilde Jeroen als tweede auto een Mazda MX-5 of MG F. Echter, rond die periode leerde hij zijn toenmalige vriendin kennen. Uiteindelijk stapten Jeroen en Stephanie in het huwelijksbootje en veranderden er een paar dingen bij Jeroen thuis.

Er was meer decoratie in huis, het rook naar bloemen en de formule 1 scheurkalender 2000 werd ein-de-lijk van het toilet gehaald. Daar kon Jeroen nog wel mee leven, maar dat er geen sportwagentje is gekomen, doet nog altijd pijn. Zijn vrouw (die ermee moest gaan rijden) wilde namelijk een praktischere auto. Dat werd een Opel Meriva. Jeroen zelf reed tot voor kort zakelijk in een Volkswagen Passat GTE. De zaken staan er nu een beetje anders voor. Jeroen heeft namelijk een nieuwe baan en werkt veel dichter bij huis, terwijl Stephanie juist een lease-auto heeft.

De Passat GTE was een leaseauto en wordt binnen twee maanden ingeleverd. Aangezien er bij Stephanie haar kantoor alleen maar Fords geleased kunnen worden, is daar de keuze vrij beperkt. Een nieuwe Ford Kuga is op dit moment besteld en zal binnenkort geleverd worden. Maar wat moet Jeroen doen? Nog altijd wil hij een sportwagen, maar het is gewoon niet handig met boodschappen en als iemand mee moet. Hij had zijn zinnen gezet op een Golf V GTI, maar die viel hem zwaar tegen. Goede auto op zich, maar wel heel serieus en reed ‘net als de Passat’. Daarom is Jeroen nu aan het kijken naar een oldschool Hot Hatch. Zijn zwager heeft een garage, dus een beetje extra onderhoud is niet erg. Maar dan heeft hij een sportieve auto met ouderwetse sensaties en tegelijkertijd de mogelijkheid om de zaterdag boodschappen te doen. Uiteraard dacht Jeroen meteen aan een Volkswagen Golf GTI, maar wat zijn de andere opties? Jeroen heeft een waar epistel opgesteld en voorgedragen aan waar de auto aan moet voldoen. Helaas hebben we daar de ruimte niet voor, dus doen we even een TL;DR: de hot hatch moet ‘goed’ genoeg zijn voor dagelijks gebruik, mag niet te veel afschrijven en moet veel lol bieden tijdens de ritjes. Gelukkig heeft Jeroen ook de tabel ingevuld om het overzichtelijk te houden:

Huidige /vorige auto's: Volkswagen Passat GTE, binnenkort Ford Kuga Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 11.000 (minder mag, meer alleen als het echt bijzonder is, wel waardevast graag) Jaarkilometrage: 7.500 tot 10.000 km per jaar Brandstofvoorkeur: Benzine, uiteraard Reden aanschaf andere auto: Hobby auto waar boodschappen mee gedaan kunnen worden Gezinssamenstelling: 4 personen Voorkeursmerken/modellen: Iets wat leuk is om te sturen No-go modellen / merken: Golf GTI

Noot 1: Afschrijving

Voordat we beginnen, even een klein betoog over de restwaarde. Natuurlijk wil je graag zien dat je auto in waarde toeneemt. Dat gaan vaak niet zomaar. Je zult behoorlijk wat moeten investeren in de techniek om deze zo up-to-date mogelijk te houden. Tevens moet je er een minimaal aantal kilometers mee maken. Dan nóg zul je geluk moeten hebben. Dus probeer in plaats van ‘investeren’ te denken aan ‘minimaal afschrijven’. Goed onderhoud kan nooit kwaad bij een auto. Ook is de markt voor dit soort auto’s heel onvoorspelbaar. Sommige auto’s (zoals de Clio Williams) springen in een keer naar boven, andere blijven nog ‘hangen’ qua waarde. Dat kan ook komen door serieuze desinteresse. Hoe zeldzaam en goed jou oude hot hatch ook is, het aantal geïnteresseerden is klein.

Noot 2: Roest

Let niet op imago qua betrouwbaarheid. Bij deze auto’s geldt alleen maar onderhoud, onderhoud en nog eens onderhoud. We hebben het hier over auto’s van bijna 30 jaar oud. Dan maakt het niet of ze Japans of Italiaans zijn, de staat is enorm belangrijk. Houdt er ook rekening mee dat onderhoud best veel geld kan kosten, zeker omdat je geregeld roest aan moet pakken. Daar hebben de meeste auto’s uit die tijd serieus last van. Aan de andere kant zijn de paar overgebleven exemplaren anno 2019 vaak goed behandeld door hun eigenaar, maar check het sowieso van te voren.

Wat mis je door de no-go’s?

Tsja, simpel: alle Volkswagen GTI modellen. De eerlijkheid gebied te zeggen dat de periode 1990 tot 2005 niet denderend was als het gaat om hot hatches van Volkswagen. Een Golf GTI 16v uit 1989 is niet te vinden in goede staat voor dit geld. Als je gaat voor een Golf III, kijk dan naar de VR6. De GTI’s zijn nogal teleurstellend, maar de VR6 heeft zijn eigen charme. Niet een hooligan, meer een degelijke GT met een bijzondere motor. De Polo GTI is echt niet bijzonder genoeg. Met de Lupo GTI kwam Volkswagen dichtbij het GTI-recept van weleer, maar uiteindelijk is ‘ie net te langzaam en niet bijzonder genoeg.

Renault Clio Renault Sport 182

€ 11.000

2004

55.000 km

In eerste instantie dachten we aan de Clio Williams. Deze zijn echter al bijzonder prijzig aan het worden. Een keurig exemplaar kost zo 20 tot 25 mille. De opvolger van de Clio Williams is minder iconisch, maar bijna net zo leuk. De motor (de F4R in dit geval) is goed voor 172 pk, terwijl het wagengewicht iets boven de 1.000 kilogram is. Daarmee hoef je je qua snelheid geen zorgen te maken. Er zijn enkele nette exemplaren te koop van voor en na de facelift. De pre-facelift modellen zijn iets rauwer, de postfacelift modellen hebben een kortere eindoverbrenging en zijn iets vlotter. De 182 met het Cup Chassis is de ultieme droom.

Lancia Delta HPE HF Turbo 2.0 16v i.e. (836)

€ 8.950

1997

110.000 km

Als je kijkt naar de hardware, lijkt de Lancia Delta HPE HF Turbo zijn tijd vooruit: voorwielaandrijving, motor overdwars, twee liter viercilinder en een turbo. Net zoals veel andere Hot Hatches nu hebben. Echter, dit is een ouderwetse Hot Hatch. De motor klinkt heerlijk hitsig en spectaculair. Je moet ‘m ook bij de nek wringen voor indrukwekkende prestaties: de motor is behept met een behoorlijk turbogat. Destijds was dit een grote auto, maar tegenwoordig val het reuze mee. Sterker nog, het is bijna een lichte auto te noemen. Qua wegligging is de Delta HPE HF Turbo behoorlijk stug, doch fair. Groot voordeel is zijn uitstraling, dit moet wel een van de fraaiste hot hatches ooit ontworpen zijn. Uiteraard kan de auto niet in de schaduw staan van de Integrale, maar daar zijn de prijzen dan ook naar. Voor onderhoud en onderdelen zul je wel bij een specialist op bezoek moeten.

Peugeot 306 GTI-6

€ 8.500

1999

140.000 km

Op papier is de 306 GTi niet de meest bijzondere auto. Je zou bijna kunnen aannemen dat het een van de vele hot hatches was uit zijn tijd. Dat is een misvatting, want dit was de fijnste. Peugeot was in de jaren ’80 en’90 absolute onderstellen-koning. Zelfs een standaard 106 1.1 was voorzien van een puike wegligging. De 306 GTI was namelijk niet bijzonder hard, maar was vrij soepel afgeveerd. Omdat de dempers perfect werk verrichtten en de stijfheid in orde was, kon je bijzonder snel B-wegen afraffelen met de 306 GTI. Ook de besturing was uit de kunst: zuiver, precies en veel informatie over wat er gebeurde. Nadelen waren er wel, maar zijn overkomelijk: de zesbak is iets stroef, de stoelen zijn wat kort en, oh, dat was het eigenlijk. Ze beginnen nu onderhand behoorlijk zeldzaam te worden.

Rover 200 BRM (R3)

€ 9.950

2000

100.000 km

Om meteen met de deur in huis te vallen, dit was zeker niet de beste Hot Hatch in zijn klasse. Het was wel een heel bijzondere. In principe is de 200 BRM gewoon een Vi, dus met een 1.8 VVT motor met 145 pk. De auto sleurt er overigens harder aan dan de fabriekscijfers doen vermoeden. Het mooie aan de BRM is de aankleding: British Racing Green met Terracotta leder. Natuurlijk mogen de oranje details niet ontbreken. Het was destijds een auto voor mensen met bijzondere smaak en het is anno 2019 een curiositeit geworden. Net zoals veel auto’s in dit lijstje is roest een serieus probleem, dus houdt het in de gaten en houdt het vooral bij. Nog een uitdaging zijn de onderdelen, die worden telkens schaarser.

BMW 323ti Compact M Sport (E36)

€ 8.400

1997

100.000 km

Eigenlijk is deze auto te volwassen om in dit lijstje te staan, niet? Toen de 323ti nieuw was, wel ja. Maar we zijn inmiddels 22 jaar verder, waardoor de perceptie van een volwassen auto anders is. De 323ti is namelijk zeer lichtvoetig voor zijn soort. De auto heeft de achterwielophanging van een E30, niet een E36. Dat zorgt voor minder verfijning, maar in de bochten wel voor veel lol. De Compact hobbelt en stuitert wat meer. Onvolkomenheden maken een auto nu eenmaal leuker. De motor is een pareltje, de 2.5 liter grote motor verspreid zijn koppel en vermogen heel geleidelijk en brengt een fraaie turbine-achtig geluid voor. Onderdelen zijn goed te vinden. De auto zelf ook, trouwens, want in Nederland en Duitsland staan er veel exemplaren in goede staat te koop.

Fiat Uno Turbo i.e.

€ 11.950

1994

90.000 km

De Fiat Uno Turbo zal zeker niet de geschiedenis ingaan als de beste hot hatch van zijn tijd. Alle successen van de Uno ten spijt, die vermaledijde Peugeot 205 scoorde veelal net even beter. Tegenwoordig zijn die nuance verschillen niet zo groot meer en bieden ze beiden hun old-school charmes. De Uno Turbo i.e. is een serieus bommetje. Net als zijn grote broer die bovenin in dit lijstje staat, heeft de viercilinder serieus last van een turbogat, maar dat is juist leuk. In vergelijking met de latere Punto GT Turbo, is de Uno lichter, speelser en gevoelsmatig iets sneller. Het lastige is een goed exemplaar vinden, want er staan er nog maar een paar.

Honda Civic VTi (EK)

€ 11.500

1998

80.000 km

Bij de Civic VTi is dat véél lastiger. Deze auto was eind jaren ’90 gewoon de maatstaf in zijn klasse, alleen heeft niemand het onthouden. Met de Civic pakte Honda het even anders dan anders aan. De wielbasis was enorm, terwijl het gewicht behoorlijk laag was. De motor was eveneens licht en zeer compact, maar leverde boven de 5.500 serieus veel vermogen. De rijeigenschappen van deze extreem saai uitziende auto waren ongekend. Ook de betrouwbaarheid deed een duit in het zakje. Dat is ook de reden dat je ze bijna niet meer vind. Die paar zeldzame Europese modellen zijn bijna allemaal omgebouwd tot trackday machine of tuningsproject. Zonde, want een origineel Civic VTi is precies goed. Als het stuur rechts mag zijn, is een Civic Type-R een optie, daarvan zien we zo nu en dan importexemplaren Nederland binnenkomen.

