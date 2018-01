Meer info over jouw volgende leaseauto

De toekomst ziet er nog niet eens zo slecht uit.

Het lijkt nog een ver-van-ons bed show, maar het ziet er dan nu eindelijk naar uit dat rijden op waterstof de toekomst gaat worden. De bekendste auto op dit gebied is natuurlijk de Toyota Mirai. Een auto zo vooruitstrevend dat er maar liefst 2 hele exemplaren van verkocht zijn in 2017. Maar ook Hyundai was er in 2013 (!) al vroeg bij met het verkopen van een auto op waterstof, de iX35 FCEV. Wegens dat onstuitbare succes komt Hyundai nu ook met een waterstofauto. De eerste afbeeldingen en informatie konden we een tijdje geleden al laten zien, maar nu weten we ook hoe de auto gaat heten. Maandenlang heeft de marketingafdeling er op zitten broeden met al hun creativiteit en visie en het resultaat is: Nexo!

De Nexo wordt op dit moment op de CES 2018 onthuld. Geen autoshow, maar eentje voor tech-liefhebbers (CES staat voor Consumers Electronics Show, weet je dat ook weer). De Hyundai Nexo is het vervolg op het ‘groene’ modeloffensief van Hyundai. Denk aan de drie varianten van de Ioniq en de Kona Electric die over dik een half jaar in de showrooms staat te shinen. Terug naar de Nexo. Ten opzichte van de ix35 FCEV is de Nexo enorm verbeterd, aldus Hyundai. De Nexo is lichter, ruimer en heeft een grotere actieradius. Op een volle tank moet je zo’n 800 km ver komen volgens de NEDC. Wat het realistische getal is, wordt niet vermeld.

Voor de rolmaat-fetisjisten is er ook goed nieuws: we hebben tot de millimeter precies de afmetingen van de Nexo. De auto is 4,671 meter lang, 1,860 meter breed, 1,630 meter hoog en de wielbasis bedraagt 2,789 meter. De Nexo wordt niet voor niets onthuld op de CES. De auto is namelijk uitgerust met een gezonde hoeveelheid gadgets. In samenwerking met ‘Soundhound’ (je weet wel, die App die verklapt naar welk nummer je luistert) beschikt de auto over spraakherkenning. Met dit systeem kun je alles in de auto activeren en aansturen. Sterker nog, je kan zelfs al de verlichting thuis aan zetten als je aan komt rijden op de inrit. De Nexo is ècht begaan met zijn bestuurder. De hartslag en het stressniveau wordt gemonitord, mocht het fout gaan schakelt het systeem de hulpdiensten in. Het enige wat de Nexo nog niet kan, is helemaal zelf rijden. Het autonoom rijden gaat niet verder dan level 4, dus bij slecht weer zul je nog altijd actief moeten zijn.

Ook zijn nu de afbeeldingen bekend van het productiemodel. Eerlijk is eerlijk: het resultaat mag er zeker zijn. De ix35 FCEV was een keurige, ietwat anonieme crossover. De door Nederland Vincent Bijlo ontworpen Toyota Mirai is bizar afzichtelijk. Het front is herkenbaar, zonder overdreven te zijn. Het zijaanzicht is bijzonder clean en strak. De achterkant is ietwat anoniem. Laten we het zo zeggen: de Mirai laat je alleen al staan om zijn exterieur-design. Deze auto kun je prima voor de deur zetten.