Busje torpedeert dikke Mercedes, blokkeert brug

Blokkeer-bus...

Het is niet het beste weekend van het jaar voor de SUV-coupe’s. Nadat we gisteren al schreven over een tot op de dorpels afgefakkelde Cayenne Coupé, heeft vandaag een witte Mercedes GLE coupé zijn Waterloo gevonden op een bruggetje in Westervoort. Na een aanvaring met een bestelbusje heeft de Merc niet alleen een afgeplatte kont, maar ook een ingedeukte neus. Niet echt een fancy look om 2020 mee in te gaan…

Het begon allemaal mis te gaan toen het bestelbusje de geleiderail raakte aan de rechterkant van de weg. In een reactie heeft de bestuurder van de bus waarschijnlijk de welbekende overreactie uitgevoerd, waarbij de bus op de linkerbaan terecht is gekomen. Helaas reed daar op dat moment dus net een Mercedes GLE 350 D coupé.

De gevolgen zijn helaas niet beperkt tot een mechanische ravage, want de GLE-bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Veel minder erg doch alsnog vervelend, is dat de brug na het ongeval enige tijd moest worden afgesloten voor ander verkeer. De bestuurder van de bus zelf is er overigens wel zonder kleerscheuren vanaf gekomen.

Image-Credit: Roland Heitink van persbureau Heitink