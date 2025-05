Ichiban, het is de nieuwe Toyota FJ Cruiser

De nieuwe Toyota FJ Cruiser krijgt ouderwets stoere looks.

De autocultuur staat onder druk als nooit te voren, doch kleine groepen verzetsstrijders laten zich niet klein krijgen. Meestal gaat het om liefhebbers van dik Duits, of knap Italiaans. Maar er zijn ook niche strijders. Bijvoorbeeld liefhebbers van Volvo Estates, oude Amerikanen, of onverswoestbare Japanse offroaders. Als inclusieve autowebsite juichen wij dit alles natuurlijk van harte toe. Om eerlijk te zijn; ik snap niet echt waarom je tienduizenden Euro’s zou betalen voor een Toyota FJ70. Maar hé, wij oordelen nooit. Each his own (m/v/i).

Voor de liefhebbers van het genre is er goed nieuws. Er komt namelijk een nieuwe Toyota FJ Cruiser aan. Althans, de consensus is dat Toyota’s kleinste ‘echte’ offroader opnieuw die naam uit het verleden zal krijgen. De FJ Cruiser wordt onder de Landcruiser J250 in het gamma geplaatst.

In Nederland spelen deze auto’s inmiddels een verwaarloosbare rol. Vroegah hadden marktkooplui nog wel eens een Landcruiser 90 of Landcruiser 100 op grijs kenteken. En sommige rijke medelanders kozen voor de Japanse Range Rover, als zij genoeg hadden van de nukken van het Britse origineel. Doch ik kan mij de laatste keer niet herinneren dat ik er nog eentje in het wild heb gezien. Het feit dat we leven in een asfaltjungle, gekoppeld aan torenhoge BPM, maakt de auto’s praktisch onverkoopbaar.

Dat was zelfs al zo toen de vorige FJ Cruiser op de markt kwam in 2006. In Nederland is de auto dan ook nooit officieel geleverd. Liefhebbers moesten het doen met ‘grijze’ import. Dat er een handvol van deze mensen in ons land rondlopen blijkt wel op autoblog spots, waar je kiekjes vindt van onder andere…euhm @fjcruiser.

De nieuwe FJ Cruiser (gaat de legacy een waardig vervolg geven. Hier geen epische stoere offroadnaam die op een cute ute geplakt wordt. Nee, je krijgt gewoon een echt ladderchassis. De koets is er alleen om wat beschutting te bieden tegen laaghangende takken of Extinction Rebellion schorriemorrie. Hoe het eruit komt te zien weten we nu al door een uitgelekte patenttekening. Volgend jaar komt ‘ie op de markt (althans, in andere landen dus). Importeer dan?