Kwalificatie Formule 1 Spanje: McLaren eindelijk de bietenbrug op?

Er is een nieuwe ’technical directive’ van kracht geworden in de Formule 1 die flexiwings aanpast voor de Grand Prix dit weekend in Spanje. Betekent dat eindelijk een einde aan de dominantie van dat saaie McLaren?

In de vrije trainingen is helaas al gebleken dat de technische shenanigans van dit weekend omtrent de flexende vleugels weinig veranderd hebben. Waar andere teams en neutrale fans ongetwijfeld hoopten dat McLaren terug zou vallen in de klauwen van Red Bull, Mercedes en Ferrari, is dat allerminst het geval. Sterker nog, McLaren was zeven tienden sneller dan de rest in de laatste training. Oef. Is het verschil tenminste een beetje kleiner in de kwali?

Q1

Albonio en Stroll zetten de eerste tijden neer. Williams heeft tot op heden niet de vorm getoond die het in de eerste races van het seizoen had. En ook nu is de tijd van AA23 niet bijzonder. Zoals verwacht gaat McLaren het snelst. Gisteren leek Norris nog de snellere van de twee Macca’s. Maar vandaag lijkt Piastri het stokje over te nemen. In de laatste training was hij net als nu tweeëneenhalve tienden sneller dan zijn rivaal/teammaat.

Verstappen weet zijn Red Bull daar net tussen te piepen. Dat lijkt op voorbaat het maximaal haalbare vandaag. Tsunoda daarentegen laat opnieuw zien dat niemand anders dan Max wat kan met de tweede Red Bull. Hij eindigt de sessie als laatste en mag dus niet door naar Q2. Datzelfde geldt voor Colapinto die stilvalt, thuisheld Sainz die teleursteld en veteranen Ocon en Hulkenberg die zich de kaas van het brood laten eten door hun rookie teammaten.

De afvallers: Hulkenberg – Ocon – Sainz – Colapinto – Tsunoda

Q2

Opnieuw is Albonio er vroeg bij. Zijn tijd blijft even staan, maar als Verstappen zijn ronde neerzet, zien we dat het verschil hier in Barcelona tussen de toppers en de rest vrij groot is. De Nederlander is driekwart seconde sneller dan de overgebleven Williams man. Nu gaan zowel Piastri als Norris harder, waarbij de twee door 58 duizendsten gescheiden worden. Russell, Hamilton en Leclerc blijven binnen een halve tel. De rest geeft meer toe. Bortoleto, Lawson, Albon, Stroll en Bearman staan dan in de dropzone.

Na wat schermutselingen, verandert dit uiteindelijk niet meer. Albon, Bortoleto, Lawson Stroll en Bearman liggen eraf. Hadjar, Gasly en Alonso verdienen een pluim door een relatieve zeepkist Q3 in te tillen. Net als Max Verstappen dus…eigenlijk…

De afvallers: Albon – Bortoleto – Lawson – Stroll – Bearman

Q3

Piastri zet een 1:11.8 neer en doet extreem zijn best om Norris geen tow te geven. Maar dat mislukt. Norris is het snelste in de eerste sector. In de tweede en derde sector is hij langzamer dan PIA. Maar op de meet houdt hij zeventien duizendsten over. Russell sluit aan op tweeëneenhalve tienden, vlak voor Leclerc op drie tienden. Verstappen is vijfde, maar lijkt niet mee te doen. Hij is een halve seconde te langzaam.

In de pauze tussen de twee runs gaat Alonso los en hij gaat zowaar naar P5 voor Max. Een teken dat de baan nog sneller wordt, of is de veteraan voor eigen publiek twintig jaar jonger geworden? Leclerc stapt uit de auto, hij denkt dat er niet meer inzit. Alonso ook niet zo te zien; hij zit juichend in zijn auto alsof hij gewonnen heeft.

Maar de McLarens zijn nog niet klaar. Piastri pakt de pole af van Norris. Antonelli gaat nog naar P4, maar Hamilton grijpt P3 voordat Verstappen die afpakt. Russell gaat daarna naar P4. Daardoor is het PIA – VER – RUS – ANT – LEC. Gasly, Hadjar en Alonso maken de top-10 compleet. Dus de baan werd inderdaad sneller, alleen Norris maakte daar onvoldoende gebruik van. Leclerc en Ferrari blunderen andermaal door LEC niet nog een poging te laten doen. Maar ach, morgen weer een kans met plan A, plan B, plan C, plan D, plan E of plan F. Zin an!

De uitslag