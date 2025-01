Toyota luistert naar kritiek en stopt met ingewikkelde namen

Toyota gaat de naamstrategie van de bZ4X waarschijnlijk niet doorzetten. Gelukkig maar.

Met een nummers en letters in een modelnaam is op zich niks mis. Als er duidelijke logica achter zit kan dat juist heel overzichtelijk zijn. Toyota ging alleen een beetje te ver met de bZ4X. Dit klinkt als een sterk wachtwoord.

Er zit wel logica achter: bZ staat voor ‘Beyond Zero’ (de elektrisch strategie van Toyota), de 4 voor het formaat en de X voor het feit dat het een cross-over is. Het bekt echter totaal niet lekker. Gelukkig is de negatieve feedback op de naam bZ4X in Japan niet onopgemerkt gebleven.

De gloednieuwe elektrische Toyota die in Brussel onthuld werd had daarom weer een normale naam: Urban Cruiser. De concept car heette Urban SUV, maar de verwachting was dat de productieversie bZ2X zou gaan heten. Dat is dus niet gebeurd.

Toyota lijkt de bZ-naamstrategie al na één model op te geven. De Europese Toyota-directeur laat tegenover Autocar weten bZ4X waarschijnlijk het enige model blijft met deze cryptische naam. Volgende modellen krijgen toch weer gewoon een normale naam.

Waarschijnlijk gaat Toyota daarvoor nog wat namen uit het verleden afstoffen á la Ford. Urban Cruiser is immers ook een naam die ze al eerder gebruikt hebben. Dit is wel een iets minder controversiële naam dan bijvoorbeeld Capri of Mustang. We hebben nog geen boze Urban Cruiser-liefhebbers met hooivorken gezien.

Bron: Autocar