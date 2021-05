Kiezen maar: sportwagens uit de jaren '90 - Autoblog.nl

Zet de Backstreet Boys (of waar je in de jaren ’90 ook naar luisterde) maar alvast aan, want we gaan Back to the 90s! Jullie mogen weer kiezen en deze keer zelfs stemmen.

Iedereen heeft zo zijn favoriete tijdperk wat (droom)auto’s betreft. Niet geheel toevallig correspondeert deze periode vaak met de tijd waarin je bent opgegroeid. Voor iemand die zijn jeugd in de jaren ’80 doorbracht is een Testarossa het summum terwijl voor iemand die in de jaren ’00 opgroeide een Murciélago misschien weer de droom is.

Een flink deel van onze lezers zal opgegroeid zijn in de jaren ’90 en zodoende een wat minder objectieve kijk hebben op dit specifieke decennium. Maar dat hoeft ook helemaal niet: het gaat er ten slotte om van welke auto’s je enthousiast wordt. Rationele onderbouwing is daarbij van ondergeschikt belang.

De meest extreme supercars van de jaren ’90 (denk aan de Diablo SV, F50, EB110 en al het heerlijk obscure spul) heeft collega @willeme vorig jaar al behandeld. Vandaag richten we ons op de ‘gewone’ sportwagens uit de jaren ’90. Die zijn misschien een tandje minder extreem, maar alsnog heel begeerlijk. Of misschien zijn deze auto’s juist begeerlijk, omdat ze niet compleet onbereikbaar zijn.

Porsche 911 (993)

De Porsche 911 kent fans van alle leeftijden. Het is namelijk een auto waar iedereen mee opgegroeid is. Tenzij je écht heel oud bent. In de jaren ’90 was het de 993 die de muren van de jongensslaapkamers mocht sieren. Volgens velen is de 993 de beste 911, en daarmee komen we toch weer bij een generatiestrijd uit. Feit is natuurlijk wel dat het de laatste luchtgekoelde 911 is en ook de laatste 911 die nog echt de oer-vorm van de 911 had.

De varianten van de 993 liepen uiteen van de ingetogen 993 Carrera met 272 pk tot de bloedsnelle 993 GT2 met zijn monsterlijke spoiler en 450 pk. En dan waren er natuurlijk coupé, cabrio, targa en speedster-varianten. Porsche had dus voor zo’n beetje iedere sportwagen uit de jaren ’90 wel een concurrent in huis.

Lotus Esprit (S4)

Zo concurreerde de 911 in de jaren ’90 in meer of mindere mate ook met de Lotus Esprit. De Esprit dateerde in zijn oorspronkelijke vorm al uit de jaren ’70, maar hield het tot 2004 vol. Ook in de jaren ’90 was de Esprit dus van de partij. Het hoekige ontwerp van Giugiaro was in 1988 hertekend door Peter Stevens, waardoor de Esprit wat meer afgerond was. Zodoende viel de auto in jaren ’90 niet uit de toon. Want hoekige vormen in de 90s: dat kon natuurlijk niet.

Onderhuids waren er geen hele schokkende wijzigingen, ook niet toen in 1994 de Esprit S4 kwam. De Lotus werd nog net als in het begin aangedreven door vier-in-lijnmotoren, een 2,0 liter met 268 pk en een 2,2 liter met 305 pk. In 1996 deed Lotus echter iets wat we niet van ze gewend zijn: ze lepelden een 3,5 liter V8 in de Esprit. Dit blok was speciaal voor de Esprit ontwikkeld en is verder nergens anders voor gebruikt.

Ferrari F355

Nu we toch bij de V8 aanbeland zijn: dé V8 sportauto van de jaren ’90 was de Ferrari F355. De F355 staat in een lange traditie van Ferrari’s met V8 middenmotoren die was ingezet met de 308 en doorloopt tot aan de huidige F8 Tributo. De F355 debuteerde in 1994 en was een doorontwikkeling van de 348. Welke wijzigingen de auto onderging is af te leiden uit de naam: de cilinderhoud steeg van 3,4 liter naar 3,5 liter. Het laatste cijfer verwees dit keer niet naar het aantal cilinders, maar naar het aantal kleppen per cilinder. Dat steeg namelijk van vier naar vijf.

Consistente naamgeving is niet Ferrari’s sterkste punt, maar het zij ze vergeven. Waar Ferrari gelukkig wel goed in is: pareltjes van motoren bouwen. De 3,5 liter V8 levert zijn maximumvermogen van 380 pk bij 8.250 toeren. Daarmee is de F355 één brok beleving, zoals het hoort in een Italiaans raspaardje.

Chevrolet Corvette (C4)

Als het om Amerikaanse sportwagens gaat had je aan de ene kant de muscle cars en aan de andere kant de Dodge Viper. De Chevrolet Corvette zat daar tussenin. De vierde generatie dateerde al uit 1984, maar bleef nog een groot deel van de jaren ’90 in productie. In tegenstelling tot de 993 is de C4 een wat ondergewaardeerde generatie. Toch heeft ook de C4 alles wat je van een Corvette mag verwachten, van brute looks tot een dikke 5,7 liter V8.

De ultieme versie was de ZR-1, met een door Lotus mede-ontwikkeld blok, dat aanvankelijk goed was voor 385 pk en later zelfs 411 pk. Een standaard C4 levert – afhankelijk van het bouwjaar – 205 tot 300 pk. Het is misschien niet de meest verfijnde sportwagen, maar Amerikaanse auto’s hebben zo hun eigen charmes.

Honda NSX

Degenen die Aziatische sportwagens verkiezen boven Europese of Amerikaanse kwamen in de jaren ’90 wel aan hun trekken. Een van de meest indrukwekkende auto’s in deze categorie is zonder twijfel de Honda NSX. De ‘New Sportscar eXperimental’ zag in 1990 het levenslicht. Met zijn aluminium monocoque en ophanging was het een technologisch hoogstandje. Mede dankzij zijn straaljager-cockpit was – en is -de NSX ook een hele indrukwekkende verschijning om te zien.

De Honda NSX was wel ietwat bescheiden gemotoriseerd, met een 3,0 liter V6 die in eerste instantie 274 pk leverde. Later werd dit een 3,2 liter V6 met 280 pk. Meer zat er ook niet in, want dat was de vermogenslimiet die in Japan was afgesproken. Dat is ook meteen de reden dat de NSX stiekem iets meer pk’s had dan de fabrieksopgave.

Toyota Supra (A80)

Nog zo’n Japans icoon uit de jaren ’90: de Toyota Supra. De A80 om precies te zijn, oftewel de vierde generatie. De Supra A80 stond op de basis van de Toyota Soarer, een uit de kluiten gewassen coupé.

De instapversie van de Supra leverde zonder turbo’s 223 pk. Maar de versie die je wilde hebben was natuurlijk de Twin Turbo. Deze leverde – hoe toevallig – 280 pk. In Japan welteverstaan. In Europa kreeg deze gewoon een riante 330 pk. Daarmee zat de zes-in-lijn overigens nog bij lange na niet op zijn maximale potentieel, zoals via tuning inmiddels veelvuldig bewezen is.

Mazda RX-7 (FD3S)

Mazda vulde het concept ‘sportwagen’ op geheel eigen wijze in met de RX-7. In 1993 verscheen de derde generatie ten tonele, net als zijn voorgangers voorzien van een wankelmotor. Alsof dat nog niet bijzonder genoeg was, kreeg de RX-7 ook een sequentiële turbo. Dit was een heuse primeur.

De wankelmotor met zijn beide turbo’s was (in Europa) goed voor 239 pk. Daarmee is het misschien niet de meest krachtige auto uit dit rijtje, maar het is wel een sportwagen pur sang. Wat daar zeker aan bijdraagt is het feit dat de RX-7 maar 1.300 kg weegt. Daarmee is het een van de lichtste auto’s uit de rijtje.

Poll

Jullie weten waarschijnlijk al lang waar jullie voorkeur naar uit gaat. Uiteraard mag je dit roepen in de reacties, maar je mag ook stemmen in de onderstaande poll! Het kan natuurlijk ook dat je favoriet er niet bij staat (dit is geen allesomvattend overzicht), dus dan verwijzen we je alsnog graag door naar de reacties.

Wat is jouw favoriete sportwagen uit de jaren '90? * Porsche 993 Lotus Esprit Ferrari F355 Chevrolet Corvette Honda NSX Toyota Supra Mazda RX-7



