De ID-namen gaan in de prullenbak.

Automerken zijn drukker dan ooit met hun nomenclatuur. Mercedes kwam erachter dat het EQ-verhaal niet zo goed werkt, BMW M denkt na over het verwerken van de ‘i’ en Ford zoekt iemand die het beter weet. En bij Volkswagen? Daar gaat binnenkort het ID-voorvoegsel verdwijnen.

De Wolfsburger Allgemeine heeft informatie opgevangen uit de besloten personeelsvergadering bij het VW-hoofdkwartier. Grote baas Thomas Schäfer zou daar aan het personeel bekend hebben gemaakt dat nieuwe elektrische modellen niet meer ID-… gaan heten. De reactie van de werknemers? ”Een daverend applaus”. Zij geloofden kennelijk niet meer in de ID-naam.

Het idee achter ID komt van oud-topman Herbert Diess en betekent zoveel als ”intelligent design”. Het is bedoeld als naam waaronder “visionaire technologieën” moeten vallen. Nu de EV gemeengoed is geworden, is het niet meer futuristisch genoeg om de ID-naam te dragen bij Volkswagen.

Iconische namen blijven!

Oké, geen ID-naam meer om elektrische modellen van Volkswagen te herkennen, maar wat gebeurt er dan met de bestaande auto’s? Heten die dan straks de Volkswagen 3, 4, 5, 7 en Buzz? Volgens de lokale krant noemde Schäfer niet expliciet een modelnaam, maar hij wees er wel op dat “iconische namen” niet mogen uitsterven. En dat hebben we al eens vaker gehoord.

In dat geval zou de aanstaande ID.2, de elektrische Polo kunnen worden. Gelukkig hoeven we hier niet veel geduld voor op te brengen. Vlak voor de IAA in München van 9 september tot 14 september gaat VW de nieuwe ID.2-naam bekendmaken. Er is dan ook een aankondiging. Een woordvoerder van VW meldde dat er op de IAA een showauto voor de crossover-versie van de ID.2all zal worden gepresenteerd. Een elektrische Polo Alltrack wellicht?

Als de bekende namen ook bij de andere modellen komen, dan kunnen we best een voorspelling doen. De ID.3 wordt de Golf, ID.4 de Tiguan, ID.5 de Tayron, de ID.7 heet dan Passat en de ID. Buzz de Transporter of Bulli. Later moet er ook nog een productieversie komen van de kleine betaalbare Every1 die je bovenaan dit artikel ziet. Zou dat dan een Up worden? Of misschien een nieuwe Fox? Als we iemand van Volkswagen weten te spreken op de IAA vragen we ernaar.

Via Wolfsburger Allgemeine