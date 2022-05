ID Buzz 10.000 euro goedkoper dan verwacht

De prijs van de Volkswagen ID Buzz is bekendgemaakt. Spannend!

Het is altijd een moment om naar uit te zien: de prijs van een nieuwe auto. Zeker in Nederland is het elke keer weer een verrassing met onze fantastische belastingconstructies. Nu is dat met elektrische auto’s iets makkelijker te schatten, omdat er geen BPM in het spel is. Toch kan een prijs als een verrassing komen, ook van een elektrische auto.

Vanafprijs

De Volkswagen ID Buzz is toch wel een bijzonder ding waar veel mensen naar uit hebben gekeken. Niet alleen in Nederland. De succes van het busje is mede afhankelijk van een interessante prijs. De verwachting was altijd dat de Volkswagen zo’n 65.000 euro zou gaan kosten in Nederland. Maar dat valt alles mee! De prijs voor de Volkswagen ID Buzz begint bij 55.000 euro.

Pak niet meteen de telefoon om je dealer op te bellen. Want die prijs heeft was uitleg nodig. De uitvoering die 55 mille gaat kosten komt pas in een later stadium op de markt. In eerste instantie komt het busje verkrijgbaar als 1ST- en 1ST Max-uitvoering. De prijs begint dan bij 69.990 euro inclusief BTW.

1ST

Dat is een forse meerprijs ten opzichte van die later goedkopere uitvoering. De 1ST zit dan ook lekker in de spulletjes. Deze ID Buzz 1ST komt onder meer met 20-inch velgen, verwarming van voorstoelen en stuur, een mooier afgewerkt dashboard en een 10-inch groot touchscreen voor de infotainment. Ook zaken als Adaptive Cruise Control, achteruitrijcamera, parkeersensoren en elektrische bediening van de schuifdeuren en achterklep maken onderdeel uit van deze uitvoering.

1ST Max

De Max gaat nog een stapje verder met alles van bovenstaande. Echter scoor je dan 21 inch lichtmetalen velgen, elektrisch verstelbare Comfortstoelen voorin, een 12-inch groot touchscreen en nog een paar extra assistentiesystemen om het rijden makkelijker te maken. Voor zo’n ruim aangeklede Buzz mag je ook lappen, namelijk 74.590 euro.

Cargo

Naast de personenwagen uitvoering is er ook nog een bedrijfswagen. Dat is de ID Buzz als Cargo. De bedrijfsauto heeft een laadvermogen van 650 kg en de mogelijkheid om aanhangers met een gewicht tot 1.000 kg te trekken. De laadruimtelengte is 2,21 meter met een volume van 3,9 m3. Prijzen voor de Volkswagen ID Buzz Cargo beginnen bij 46.200 euro exclusief BTW.

Het busje zelf

De ID Buzz staat op het MEB-platform van Volkswagen. Het platform waar bijvoorbeeld ook de ID.3 en ID.4 gebruik van maken. Het busje is uitgerust met een 77 kWh groot accupakket. De actieradius komt neer op 413 kilometer WLTP, of 424 kilometer in het geval van de Cargo.

Het opladen van het accupakket kan met een snelheid van maximaal 170 kW. De accu van 5 tot 80 procent laden neemt ongeveer een halfuurtje in beslag.

Alle prijzen

Een kleine samenvatting van alle prijzen staan hieronder opgesomd. De ID Buzz is vanaf oktober dit jaar verkrijgbaar. Elke ID. Buzz wordt standaard geleverd met 8 jaar garantie (óf 160.000 km) op de hoogvoltaccu. Ook worden de in Nederland geleverde auto’s standaard voorzien van t/m 7 jaar onderhoud inclusief.