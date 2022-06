Verstappen en Perez moeten het uitvechten op de baan

Red Bull baas Christian Horner maakt het niets uit wie er dit jaar kampioen wordt. Als het maar Max Verstappen of Sergio Perez is. Ze mogen het samen uitvechten.

Het verschil in de stand tussen de teammaten is na de winst van Checo in Monaco nog maar 15 punten in het voordeel van de Nederlander. Verstappen leidt de tussenstand in het wereldkampioenschap Formule 1. Tussen de twee Red Bull coureurs staat dan nog Charles Leclerc met een voorsprong van zes punten op Perez.

Waar de Mexicaan vorig jaar vooral een ondersteunende rol voor het kampioenschap van Max Verstappen had, doet hij het dit jaar gewoon zelf erg goed. In de kwalificatie troefde hij de Nederlander in Saoedi Arabië af door de pole te pakken en ook in Monaco stond hij vooraan. Overigens scheelde het in de kwalificatie van Australië en Miami ook niet veel.

Teamorder

In Barcelona moest hij tijdens de race Verstappen nog voor laten door een teamorder, maar nu valt alles zijn kant op. Winst in Monaco en een tweejarige contractverlenging in de pocket gaat Perez als een malle! Christiaan Horner is maar wat in zijn nopjes met twee van die toppers. Hij benadrukt in een reactie tegen Motorsport.com dat het voor het team niets uitmaakt wie van de twee de titel pakt.

Het maakt niet uit wie er wereldkampioen wordt (…) Of het nou Max of Checo wordt, het zijn allebei Red Bull rijders en ze hebben allebei dezelfde kans.

Constructeurstitel

Hij voegt daar nog aan toe dat het seizoen nog lang is. En dat de constructeurstitel natuurlijk voor het team ook superbelangrijk is. Horner is dan ook superblij met twee coureurs in bloedvorm.

Perez mag ook nog even zijn zegje doen, hij twijfelt er niet aan dat hij mee kan en mag vechten voor de titel.

Dat hoeven ze van mij niet hardop te zeggen, dat is duidelijk. (…) anders zou ik hier niet zijn.

Uitvechten op de baan

Ook van Verstappen niets dan vriendelijke woorden. We werken goed samen als team en kijken uit naar een eerlijk gevecht op de baan. Moge de beste winnen voegt hij er nog aan toe. Met de contructeurstitel in het achterhoofd mag Horner er wel voor zorgen dat beide mannen het hoofd koel houden en het gevecht eerlijk. Wij zitten klaar voor een open gevecht op de baan.