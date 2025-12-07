Porsche pakt de beste Carrera op de juiste wijze aan

Binnen de Porsche Carrera-reeks is dit eigenlijk de versie die je moet hebben.

Het bereik van de 911-reeks bij Porsche is enorm. Er zit een wereld van verschil tussen de duurste, snelste en meest prestigieuze versies en de basisversies. Aan de bovenkant vind je Turbo (S) en GT3 (RS), onderaan vind je Carrera. Maar ook binnen Carrera is er onderscheid. Je hebt ook nog Carrera S, Carrera 4(S) en GTS. En sinds de 991.2, de terugkeer van Carrera T.

Porsche 911 Carrera T

Nou is een Carrera T in principe vrij gelijkwaardig aan een Carrera. Maar het is in theorie de meest puristische versie. Het is de basis-Carrera met 370 pk, op detailniveau mis je wat opties (zonder bijbetaling worden de achterbank en de radio verwijderd) en krijg je lichter glas. Het scheelt 20 kilogram, uiteraard ietsje meer zonder de achterbank. Op zich een hele leuke versie, maar wellicht iets te dicht bij de standaard Carrera zonder mogelijkheid voor de powerupgrade van de Carrera S.

Inmiddels is dat anders. Bij de 992.2 keerde de Porsche 911 Carrera T terug. Eén van de zaken die niet speciaal voor de 911 T was: de handbak. Inmiddels kan je vrijwel elke Carrera enkel krijgen met PDK, behalve de 911 T. Sterker nog: die is er enkel met handbak. En dat is grappig, want daarmee is het de enige 911 zonder optie voor een automaat en naast de GT3 zelfs de enige 911 waar het überhaupt een optie is. Vandaar dat Porsche iets meer nadruk legt op de ‘puristische’ aard van de Carrera T en het ten opzichte van een Carrera een iets anders uitgevoerd model is.

Porsche 911 Carrera T Sonderwunsch

Een mooie basis dus voor Porsche om iets moois op te bouwen. Dat werd deze Porsche 911 Carrera T ‘Formosa’ door Sonderwunsch. Deze is geïnspireerd op het eiland Taiwan. Formosa is dan ook hoe Portugezen een mooi eiland noemen, wetende dat zij des tijds Taiwan ontdekten. Volgens Porsche inspireerde Taiwan dankzij haar stuurmanswegen, bergketens en de zee. Vandaar dat Porsche Taiwan een Carrera T speciaal liet ontwerpen voor de thuismarkt.

Dat blauwe van de zee komt terug in de exterieurkleur Ipanema Blue Metallic, wat een fraaie tint is voor een Porsche. De kop- en achterlampen zijn van Porsche Exclusive, terwijl andere details uitgevoerd zijn in Suzuka Grey. Die kleur komt ook terug op de Spyder RS Design-velgen die ook optioneel zijn op de Carrera T, alleen niet in deze kleur.

Binnenin de Porsche 911 Carrera T Formosa krijg je Truffelbruin leder met een speciaal patroon voor de Formosa in de stoelen. Op het dashboard vind je Paldao-hout om het af te maken. Uiteraard zitten er waar nodig herinneringen dat het om een speciaal gemaakt Sonderwunsch-project gaat.

Een mooie uitvoering van misschien wel het leukste smaakje Porsche 911 dat er momenteel is, de Carrera T. Helaas dus enkel voor Taiwan bestemd. Maar met genoeg geld mag een Carrera T in deze kleur wel via PTS.