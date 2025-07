Zeldzame gele Porsche Carrera GT maakt klapper

Another one bites the dust.

De Porsche Carrera GT heeft een reputatie als bloedlinke auto, dus je bent een gewaarschuwd mens als je achter het stuur kruipt. Er hebben al aardig wat exemplaren het onderspit moeten delven en nu is er wederom een Carrera GT gecrasht.

Het incident vond vorige week plaats in Oostenrijk. De Carrera GT raakte van de weg op een beroerde locatie, namelijk een helling met bomen. Gelukkig kwamen de twee inzittenden – afkomstig uit Singapore – er een stuk beter vanaf dan Paul Walker. Ze liepen slechts lichte verwondingen op.

De Porsche Carrera GT heeft wel een flinke oplawaai gekregen. De achterkant zit stevig in elkaar. Vanwege de lastige locatie was het ook een heidens karwei om de auto te bergen, zonder verdere schade aan te brengen. Deze operatie heeft 3,5 uur in beslag genomen.

Op de foto’s zien we een nat wegdek, dus dat heeft wellicht een rol gespeeld bij de crash. Als je onder natte omstandigheden op bochtige bergweggetjes gaat rijden met een Carrera GT, moet je heel goed wakker zijn. Anders eindig je dus ergens tussen de bomen.

Wat deze crash extra zuur maakt is het feit dat het een gele Carrera GT betreft. In Fayence Yellow oogt de Carrera GT nog een stuk spectaculairder dan in het standaard zilver. Van de 1.270 exemplaren zijn er maar 89 in deze kleur geleverd.

Gelukkig hoeft de auto nog niet meteen afgeschreven te worden. Een Porsche Carrera GT is vandaag de dag €1 à €1,5 miljoen waard, dus dan loont het al snel om de auto weer op te knappen. Het zal ongetwijfeld een dure reparatie worden, maar total loss zal deze auto niet zijn.

Foto’s: Feuerweher Strobl