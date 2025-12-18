Porsche geeft Carrera GT complete make-over

Zo heb je de Carrera GT nog niet eerder gezien.

De Porsche Carrera GT is ontzettend gaaf, maar de meeste exemplaren zijn niet bijster spannend uitgevoerd. Het gros is zilvergrijs of zwart. Een enkel exemplaar is rood of geel, maar dat was het ook wel. Je kunt nu echter alsnog je Carrera GT in iedere denkbare kleurstelling laten uitvoeren.

Via het Sonderwunsch-programma van Porsche kun je gewoon om de tafel gaan zitten en je Carrera GT samenstellen alsof het een gloednieuwe auto is. Een ‘Factory Re-Commission’ heet dat. Dit hebben al diverse Carrera GT-eigenaren gedaan. Porsche deelt vandaag hun nieuwste project.

Salzburg-livery

Deze Carrera GT was origineel zilver (boring!), maar is nu uitgevoerd in de iconische Salzburg-livery. Dit is niet zomaar een stickersetje: alles wat je ziet is lak. De livery is helemaal met de hand geschilderd. Het dak en de spiegels zijn uitgevoerd in mat carbon.

Het interieur is ook niet meer standaard, zoals je ziet. In plaats van leer zien we rood alcantara zover het oog reikt. Op diverse plekken is ook speciale niet-ontvlambare stof gebruikt, die ook in de Porsche 918 werd toegepast.

Teller teruggedraaid

Deze Carrera GT heeft niet alleen een nieuwe look gekregen, de auto is ook in technisch opzicht helemaal fabrieksnieuw gemaakt. Of, zoals Porsche het noemt: ‘zero kilometer condition’. De kilometerteller wordt ook daadwerkelijk weer op 0 gezet. Het is dus echt alsof het weer 2004 is en je een nieuwe Carrera GT in ontvangst neemt.

Wat dit geintje moet kosten weten we niet, maar het gaat waarschijnlijk om tonnen. Maar dan heb je dus wel een fabrieksnieuwe Carrera GT die je volledig naar eigen smaak hebt samengesteld.