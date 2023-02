Iemand betaalde €670.000 voor deze Ford Sierra

Het is niet de eerste de beste Sierra, maar dan nog is het krankzinnig veel geld.

Een standaard Ford Sierra is een doodnormale auto, die je vandaag de dag voor een habbekrats op de kop tikt. Er zijn echter ook een aantal snelle varianten die behoorlijk prijzig zijn geworden. Zo kan het zijn dat je voor de ene Sierra €3.000 betaald en voor de andere meer dan zes ton…

Zoals je waarschijnlijk al doorhad gaat het over een Sierra RS Cosworth, om precies te zijn een RS500 Cosworth. Dit is zo’n beetje de heilige graal onder de Sierra’s. Zoals uit de naam is af te leiden zijn er van deze homologatiespecial maar 500 stuks gebouwd.

Van de normale RS Cosworth zijn er een factor tien meer gebouwd, wat het totaal op 5.545 stuks brengt. De RS500 onderscheidt zich in uiterlijk opzicht met de dubbele spoiler. Naast de bekende walvisstaart zit er ook nog een spoilertje direct op de kofferklep.

Dat was natuurlijk niet de belangrijkste aanpassing. Die was onderhuids te vinden. De geblazen viercilinder was nog eens extra opgefokt door Cosworth, met onder meer een grotere turbo, intercooler, brandstofpomp en meer. Dit resulteerde in 227 pk en 277 Nm koppel.

Alle 500 exemplaren zijn destijds verkocht in het Verenigd Koninkrijk en dat is ook de plek waar dit exemplaar uit 1987 zaterdag geveild werd. Volgens Silverstone Auctions is dit “misschien wel het mooiste exemplaar” met slechts 5.192 mile (8.355 km) op de teller.

Het veilinghuis had het goed in geschat dat dit een begeerlijk exemplaar was, maar de opbrengst overtrof alsnog alle verwachtingen. De inschatting was dat deze auto tussen de 150.000 en 180.000 pond op zou brengen, maar dat werd uiteindelijk 596.250 pond. Dat is omgerekend €670.000 (!) euro.

Deze bizar hoge opbrengst was te danken aan een biedoorlog die ontstaan was tussen een Britse bieder en een online bieder uit Dubai. Het resultaat is een absolute recordopbrengst. Het vorig record – daterend van vorig jaar – ging hiermee volledig aan gruzelementen. Dat ging namelijk ‘slechts’ om een bedrag van 132.750 pond.

Deze Sierra RS500 Cosworth was overigens niet de enige Sierra die veel opbracht op de veiling. Bij Silverstone Auctions werd ook een Sierra Sapphire RS Cosworth geveild voor 109.100 pond, terwijl de verwachting 50.000 pond was. Ook dat was een record. De Sierra’s gingen dus lekker, het afgelopen weekend.

Foto’s: Silverstone Auctions