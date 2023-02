CBS onthult: auto’s werden een flink stuk duurder

We betalen allemaal meer en de autobranche heeft door de prijsstijgingen een hogere omzet behaald.

Iedereen baalde van de coronacrisis. Beetje heel de dag thuiszitten en niet meer in de kroeg een biertje kunnen drinken met je maten. Maar ook de autobranche had er onder te lijden. Nieuwe auto´s werden veel minder verkocht. Complete fabrieken lagen stil en autodealers konden klanten niet in de showroom verwelkomen. Tel hierbij op dat er ook nog een chiptekort was en de chaos was compleet. Echter, de branche lijkt nu hersteld te zijn.

Autobranche omzet hoger door prijsstijgingen

Een bonk kaas? Daar betaal je tegenwoordig zomaar tien euro voor. Alles, maar dan alles is veel duurder geworden. Auto’s helaas dus ook. Door de hogere prijzen draait de auto- en motorbranche wel een veel betere omzet. In vergelijking met 2021 steeg de omzet in 2022 met 17,6 % en lag het 24,5 % hoger dan in 2019. Drie jaar na de pandemie lijkt de branche weer hersteld te zijn.

Goed nieuws natuurlijk. Maar niet als je een auto koopt. De betere omzet komt namelijk door de prijsstijgingen. Nieuwe auto’s, occasions maar ook onderdelen stegen hard, dit blijkt uit cijfers van het CBS. Alle deelbranches lieten in 2022 groeicijfers zien.

Omzetgroei

De grootste omzetgroei zien we in de handel en reparatie van auto’s. Dit nam toe met 20,8%. Dit komt met name doordat het chiptekort minder werd en dat er meer elektrische auto’s werden verkocht. Deze zijn duurder en dit pusht de omzet lekker. Het CBS weet te melden, zoals wij ook op de weg zien, dat er steeds meer Chinese merken op de markt komen. Dit met name met elektrische auto’s zoals BYD of MG.

Het lijkt erop dat het ondernemersvertrouwen tevens in de lift zit. In het eerste kwartaal van dit jaar laat dit een plus zien. We hebben het hier over een verdubbeling vergeleken met het kwartaal ervoor. De autobranche is veel positiever dan andere bedrijfstakken. Logisch, als de omzet zo hoog is. Toch blijft de markt gespannen. Het personeelstekort speelt hier een rol, 35,7 % van de bedrijven geeft aan dat het een personeelstekort heeft. Dit zorgt ervoor dat je langer moet wachten als je je auto bijvoorbeeld naar de garage moet brengen. Tevens drijft dit ook weer de prijzen op.

Al met al betalen we meer en moeten we langer wachten, in 2023 lijkt deze ellende door te zetten en voorlopig zijn we niet van de hoge prijzen af. Als we er überhaupt ooit vanaf komen.