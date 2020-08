Iemand betaalde halve ton voor een Golfje

Je moet er maar zin in hebben om het over te maken, een halve ton voor een Golfje.

De Volkswagen Golf is een van de populairste auto’s. Het is ook nog eens een zeer courante occasion. Dus het komt wel vaker voor dat we prijzige modellen voorbij zien komen. Zeker ook omdat het bij Volkswagen mogelijk is je Golf zeer luxe aan te kleden.

Golfje

Vervolgens breken we alles weer af door te zeggen ‘voor een Golfje’ en praten we verder over de Alfa’s die we toch niet gaan kopen. Maar in dit geval betaalde er iemand een halve ton voor een Golfje.

R32

Het is echter niet zomaar een Golfje, het gaat om de Volkswagen Golf R32. Dit was destijds het topmodel waarbij alle registers werden opengetrokken. De R32 kreeg een dikke bodykit, 18″ OZ-velgen, dakspoiler en (optioneel) König sportstoelen. Onder de kap kreeg je een 3.2 liter grote VR6 met 241 pk.

Einde

De R32 kwam helemaal aan het einde van de loopbaan van de Golf IV, dus de R32 is maar even in productie geweest. Zoeken naar een goede occasion kan eventjes duren. Ook in Duitsland ben je zo 15 mille kwijt en dan moet je niet allergisch zijn voor hoge kilometerstanden. De duurste exemplaren staan te koop voor 30 tot 40 mille.

2.900 kilometer

Maar in de VS geven ze blijkbaar graag nog veel meer geld uit voor een Golf R32. In dit geval gaat het wel om een bijzonder exemplaar: een R32 uit 2004 met slechts 1.800 mijlen op de klok, dat is net iets minder dan 2.900 kilometer. Dat is natuurlijk helemaal niets. Sommige mensen zouden deze auto kunnen omschrijven als fabrieksnieuw.

Meer dan 52.000 euro!

Nu komen er vaker dikke auto’s voorbij op Autoblog, zeker als de vraagprijzen krankzinnig zijn. Dan halen we de volgende dooddoener van stal: ‘Ja, dat is de vraagprijs. Daar wordt ‘ie nooit voor verkocht.”

Maar dat is dus niet het geval. Deze auto is namelijk verkocht voor 62.000 dollar! Dat is omgerekend meer dan 52.000 euro. Jazeker, meer dan een halve ton voor een Golfje! En dan is het ook nog niet eens een originele R32, want de uitlaat komt van de gerespecteerde firma Milltek.

Zo zie je maar weer, als je nu een auto koopt en er bijna twintig jaar niets mee doet, kun je min of meer de aanschafprijs weer terugkrijgen. En je haalt het ‘nieuws’ ermee. Dat dan weer wel.