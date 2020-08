Vernieuwde Lexus ES is goedkoper dan z’n concurrenten

Weet de Lexus ES met zijn aantrekkelijkere prijskaartje te overtuigen?

Er valt genoeg te shoppen in het e-segment onder de sedans. Je hebt de pas vernieuwde BMW 5 Serie, een opgefriste Mercedes E-klasse en een Audi A6 die al wat langer meegaat. En dan is er ook nog de Lexus ES. Op papier is het de goedkoopste van dit stel. Waarschijnlijk ook de zuinigste. Het is aan jezelf of de sedan dit ook tot een winnaar maakt.

Als norse Hollanders hebben we ons oordeel al op tafel liggen. We neigen toch gauw voor een Duitser te kiezen, want de Lexus ES is een zeldzame verschijning op de Nederlandse wegen. Voor het nieuwe modeljaar introduceert het merk digitale buitenspiegels op de auto. Eind 2018 kon je al digitale buitenspiegels op de ES krijgen in Japan, maar nu dus ook in Europa. Dat heeft je BMW 5 Serie of Mercedes E-klasse niet.

Een aantal zaken zijn standaard op de vernieuwde Lexus ES. Onder andere Blind Spot Monitor & Rear Cross Traffic Alert met remfunctie, een elektrisch bediend schuif-/kanteldak, BI-LED koplampen en dual-zone Climate Control zitten op iedere 2021 ES.

Optioneel (en standaard op de Business Line) is een 12.3-inch display met ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto. Andere zaken die je kunt krijgen op de sedan zijn een draadloze oplaadmogelijkheid voor smartphones, 18-inch wielen, regensensor en stuurwielverwarming. Mag het allemaal wat sportiever dan kun je voor de F Sport opteren. Dan heb je 19-inch wielen, sportstoelen, een sportstuur met flippers, een adaptief sportonderstel en zwarte hemelbekleding in het interieur.

2021 Lexus ES prijzen

Prijzen beginnen bij 54.495 euro voor de Lexus ES 300h. Je hebt dan een 218 pk hybride aandrijflijn met viercilinder motor. Een sportieve aandrijflijn is dit zeker niet, je moet het vooral hebben van comfort.

Ter vergelijking. De BMW 5 Serie LCI is er vanaf 56.516 euro (518d). Een Mercedes E-klasse (E200d) begint bij 59.735 euro. De Audi A6 begint bij 61.820 euro (35 TDI). Allemaal diesels dus, waar de Lexus altijd een benzineauto betreft.