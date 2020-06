Is dit de meest ervaren Golf R32 ter wereld?

Je kunt er nooit zeker van zijn, maar deze zwarte Golf R32 op Marktplaats lijkt een gooi te doen naar die titel.

‘Laat je niet afschrikken door de kilometerstand’: dat wordt als eerste disclaimer neergezet bij de advertentie van een Golf R32 op Marktplaats. Het lijkt namelijk vaak erop dat kilometerstand een grote factor is bij het inschatten van een prijs voor een occasion. Uiteraard is het zo dat alles slijt en bij een hoge kilometerstand de kans op slijtage veel groter is. Maar onderhoud doet een hoop en auto’s kunnen nog nagenoeg perfect werken met enorme getallen in het display.

Vreemde eend in de bijt

Toch is het altijd een bepaald soort auto waar veel mee gereden wordt. Denk aan oude Volvo’s, Mercedes E-Klasses of Tesla’s die als taxi hebben gediend, en goed, een Golf IV kan ook een ‘high mileage hero’ zijn voor iemand die de auto meer ziet als gereedschap dan een emotionele band er mee heeft: er zijn immers genoeg exemplaren. Waarom deze Golf IV dan toch in het oog springt: de uitvoering. Het is een rasechte R32.

Vijf ton

Laten we er maar geen doekjes om winden: deze Golf R32 die opduikt op Marktplaats heeft 524.487 km gelopen. Over de helft van een miljoen kilometers in een origineel Nederlandse Golf, toen ze nog met dikke zescilinders in het vooronder kwamen. In het geval van dit exemplaar in Black Magic Perleffekt gaat het om de eerste generatie R32, die 241 pk leverde. Interessant om te weten is hoeveel daar nog van in de motor zit.

Niet schrikken

De auto komt origineel uit Nederland en is volgens de adverteerder ‘altijd met liefde behandeld’ door de eigenaar die er in elf jaar ruim 460.000 km op heeft gezet. Die heeft als het goed is ook de boekjes en dergelijken goed bijgehouden. De km-stand is dus fors, maar het zou ‘gewoon’ een R32 moeten zijn.

Helaas merk je dat ook in de prijs: met zijn 9.950 euro kun je voor dit geld zelfs een nette Golf R32 van de generatie erna kopen. Wie het aandurft om die 524.000 km nog wat extra uit de klauwen te laten lopen, kan terecht bij de advertentie van de Golf R32 op Marktplaats.

Met dank aan Rachid voor de tip!