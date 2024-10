Mercedes-AMG GT voor je kleine is er nu ook

Papa en mama in de grote Mercedes-AMG GT, het kleintje op de Bobby.

Als je dan toch een loopauto koopt, neem dan een lekkere dikke sjaak. Kunnen papa en mama er ook met plezier naar kijken. Wie het nieuwste van het nieuwste wil en fan is van de Ster, zoek niet verder. Dit is de Mercedes-AMG GT als loopauto. Ze noemen het zelf de Bobby-AMG GT.

Alle generaties Bobby-AMG GT

Voor Mercedes-AMG is dit de zevende generatie loopauto die ze aanbieden. In 1996 kwam de eerste loopauto van het merk op basis van de SLK. In 2004 volgde de tweede generatie, in 2008 de derde generatie op basis van de SLS AMG. Vanaf 2016 de vierde generatie en in 2019 de vijfde generatie op basis van de AMG GT. De zesde generatie was ook gebaseerd op de AMG GT, net als deze zevende generatie. Weer een wat anders he, zo’n AMG.

De looks zijn helemaal opgefrist, met het uiterlijk van de huidige AMG GT. Ook voor de kleintjes uiterst belangrijk, de zitpositie is verbeterd en verlaagd. Kan je zoon of dochter alvast wennen aan de lage zitpositie van de sportieve auto’s van papa en mama. Zoals het heurt. Crossovers rijden doen we wel als we bejaard zijn.

De Bobby-AMG GT is verder uitgerust met LED-dagrijverlichting en je kunt er zelfs mee richting aangeven. Je kunt ze het niet vroeg genoeg leren hè. Vraag dat maar aan al die BMW-rijders.

Je kunt deze loopauto bestellen in de kleuren Sun Yellow of Hyper Blue. De blauwe is de meest luxe uitvoering met verlichting. De gele heeft dat niet. Dagrijverlichting op een loopauto, welkom in 2024.

Je moet minimaal 18 maanden (dus niet jaar) oud zijn om deze loopauto te besturen. Een autorijbewijs is niet nodig. In combinatie met een echte Mercedes-AMG GT kun je vast een leuke deal met de dealer maken.