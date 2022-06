Verneder Porsches in deze snelle Alfa Romeo

Met deze snelle Alfa Romeo kun jij iedereen vernederen op het circuit.

Wie weleens naar een trackday is geweest, zal zien dat veel mensen uitkomen op de usual suspects. BMW’s, Porsches, Renault Sport of diverse Britse lichtgewichten. Heel erg leuk natuurlijk, maar is c.q. was veel meer te krijgen.

De Alfa Romeo 4C is zo’n auto. Deze kreeg de handen maar moeilijk op elkaar bij het journaille alsmede de betalende klanten. Wellicht omdat men de auto niet helemaal begreep, maar ook omdat de auto af-fabriek niet helemaal ‘af’ was. Ja, de sportwagen had enorm veel potentie, maar het kwam er niet helemaal uit.

Snelle Alfa Romeo

Gelukkig zijn er voldoende bedrijven die zich bezighouden om auto’s beter te maken. Daar waar de fabriek faalt vanwege een gebrekkig ontwikkelingsbudget of verkeerde focus qua doelgroep, kan een tuner juist wel de juiste snaar raken. Andersom gebeurt trouwens even vaak, maar dat terzijde. In dit geval gaat het om een project van Pogea Racing.

Bijzonder is dat ze dit keer niet extreem veel aan de motor hebben gewijzigd, maar dat prestaties toch toenemen. Dat niet alleen, er staat ook een wezenlijk andere auto. Dat komt in eerste instantie door de Nemesis-bodykit.

Deze is – net als het chassis van de Alfa 4C – geheel van koolstofvezel. Ondanks dat het van carbon is gemaakt, hebben ze toch een laklaag overheen gespoten in Candy Apple Blue. Dat wordt gecontrasteerd met zwarte en felgele (Maize Yellow) accenten.

Interieur

Naast de bodykit is er een grote spoiler, die daadwerkelijk functioneel is. net als de M4 Cabrio met 610 pk (van AC Schnitzer) heeft KW in samenwerking met Pogea Racing een schroefset ontwikkeld. In dit geval is het de KW V3 schroefset.

Deze kun je in hoogte, ingaande slag en uitgaande slag afstellen. Ook hier zien we een setje gesmede lichtmetalen wielen. Het gaat om 8,5×18 voor en 9,5×19 achter. Eromheen zit lekker zacht en plakkerig rubber van Michelin.

Dat het menens is met deze Alfa Romeo trackday special is het interieur. Datis namelijk voorzien van kuipstoelen van Pogea Racing. Nou ja, kuipstoelen, zeg maar gerust race stoelen. In veel trackday speeltjes krijg je stoelen als de Recaro Pole Position. Die zijn op de openbare weg nog bruikbaar, dat is met deze stoelen lastiger. Tevens is er een uitgebreide rolkooi om de stijfheid en veiligheid te verrotten.

Motor

De aandrijflijn is juist vrij eenvoudig gemodificeerd. De motor is voorzien van een Stage 1-motorkuurtje. Dat betekent dat er wat siliconen buizen zijn gemonteerd, een BMC-sportluchtfilter en een ECU-kuur erover heen. Het resultaat is een vermogen van 300 pk en een maximaal koppel van 430 Nm.

Pogea heeft meer aandacht geschonken aan de transmissie, die nu voorzien is van Stage III-software. Alle onderdelen kun je bestellen bij Pogea Racing. Daarna kun je je aanmelden voor de Autoblog Mijn Auto-rubriek. Maar dat ook als je 4C nog standaard is, uiteraard.

