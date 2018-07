6 moderne station sleepers op Nederlands kenteken

Ze zijn misschien niet zo anoniem als vroeger, maar 'sleepers' rollen nog steeds van de band.

Even goed kijken hoor. Is dit nou een bak met meer dan 300 pk die in minder dan zes of zelfs vijf tellen naar de honderd knalt? In de jaren negentig moest er nog wel eens een vergrootglas aan te pas komen om een snelle station te ontdekken. Vandaag de dag met alle drukke ontwerpen is een rap model eenvoudig te ontmaskeren.

Autofabrikanten bouwen ook light-modellen. De kenner herkent ze wel, maar voor het gros van de automobilisten lijkt het model op een auto zoals alle anderen. Enkele voorbeelden die op Autojunk voorbij zijn gekomen kun je hieronder bekijken. Diverse merken hebben meerdere ‘sleepers‘ in het gamma. Om het lijstje divers te houden houden we de één-model-per-merk regel aan. Klik op het plaatje om meer foto’s te bekijken van de spot.

Volkswagen Passat R36 – 299 pk

Met een bouwjaar van 2008 en een vermogen van 299 pk mag ‘ie nét meedoen in dit rijtje.



Audi S4 Avant – 354 pk

Dit rode exemplaar valt op door zijn kleur, maar over het algemeen is de huidige S4 Avant geen opvallende performance auto. Vergis je echter niet, dit kanon snelt in 4,9 seconden naar 100 km/u met een top van 250 km/u.



Volvo V60 Polestar – 351 pk

De variant met de zescilinder. Een hele fijne gezinsauto en rap genoeg voor de wekelijkse boodschappen.



Mercedes-AMG C450 Estate – 367 pk

Met de badges, bumpers en de uitlaatsierstukken weet de kenner dat dit een potente Mercedes kan zijn. Voor het gros een Mercedes station zoals elke andere.



BMW 340i Touring xDrive – 326 pk

Hier zijn de uitlaten wat meer opvallend. Vanaf het zijaanzicht zou je er zo voorbijlopen zonder op of om te kijken.



Chrysler 300C SRT-8 – 431 pk

De daddy uit het rijtje. Ondanks zijn meest potente vermogen oogt de Chrysler redelijk ingetogen, al is het ding van zichzelf al een behoorlijke bruut.