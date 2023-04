IJsjes-uitdelende MINI onder vuur vanwege racisme

Dus jij dacht dat je het uitdelen van ijsjes onmogelijk kunt linken aan racisme? MINI ligt toch onder vuur vanwege het uitdelen van ijsjes.

De organisaties die het nog aandurven om autoshows te organiseren, staan overeind als een dapper dorpje. Je hebt het misschien wel meegekregen: momenteel is de Shanghai Auto Show aan de gang. Vroegâh reden om die kant op te gaan, nu betekent het voor webredacties dat er wat meer nieuws is dan normaal. Toch zijn automerken weer veel aanwezig aldaar en ook BMW en MINI zijn present om hun nieuwtjes te laten zien.

IJsjes uitdelen

Sterker nog: MINI was de place to be op de Shanghai Auto Show als je wilde genieten van een lekker ijsje. De BMW-dochter had het lucratieve idee om gratis ijsjes uit te delen aan bezoekers. Klinkt leuk, maar het resultaat is een ware shitstorm op Weibo, het Chinese Facebook. Mensen wensen BMW bepaald geen warm hart toe en “BMW MINI” was de meest gezochte term op Weibo. Slechte publiciteit is ook publiciteit, maar het blijkt wel erg slechte publiciteit te zijn.

“Racisme”

BMW MINI wordt namelijk beticht van welhaast racisme jegens de Chinezen. Niet op stereotypische manieren, wees niet bang, maar in de selectie. BMW heeft namelijk met -waarschijnlijk- weinig aankondiging de ijsjes enkel geprobeerd uit te delen aan buitenlanders, in dit geval dus de mensen buiten China die naar Shanghai waren gekomen. De shitstorm op Weibo is dus vooral namens Chinezen die dit selectief vinden, de term racisme wordt zelfs her en der gedropt. Oei. Het werd er ook niet beter van dat uiteindelijk wel gratis ijsjes werden uitgedeeld aan ‘buitenlands uitziende mensen’ die medewerkers van BMW bleken te zijn, vervolgens werd tegen Chinese bezoekers gezegd dat de ijsjes op waren.

Statement

BMW MINI kan maar één ding doen natuurlijk en dat is het boetekleed aantrekken. Op de plaatselijke Weibo-pagina van BMW en MINI komt dan ook het volgende statement naar voren (vrij vertaald):

“MINI launched the ‘Shanghai Auto Show Live Gift’ campaign with the intention of sending a sweet gift to friends of all sizes who visited the show. Due to the lack of internal management and negligence of our staff, we caused unhappiness. We sincerely apologize for this! We will review ourselves and improve management, strengthen internal training, and strive to provide good service and experience for each friend. Once again, we sincerely apologize to all of you!” BMW MINI, wilde echt niet racistisch zijn in het uitdelen van ijsjes.

Een bizar tafereeltje dus op de Chinese stand van BMW MINI. En dat allemaal om wat bedoeld was als een actie voor gratis ijsjes van MINI. (via Automotive News)