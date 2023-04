Mercedes G-Klasse nummer 500.000 is buitengewoon gaaf

Mercedes doet iets leuks voor G-Klasse nummer 500.000 en wij vinden het tof.

Je kunt kiezen voor evolutie en revolutie, Mercedes kiest al jaren met de G-Klasse voor evolutie. De echte autofanaat kan echt wel aanwijzen wanneer de in 1979 geïntroduceerde Geländewagen zijn tijdige updates en facelifts heeft gekregen, maar in de werkelijkheid was de hele levensspanne van 1979 tot 2017 één generatie. Bij de tweede generatie ging de techniek flink op de schop, maar het koetswerk bleef vrijwel identiek aan zijn voorganger.

Het origineel uit 1979 De ’tweede generatie’ uit 2018

Retro

Wel is de G-Klasse nu wat meer premium SUV en wat minder Geländewagen. Dat bedient de markt beter, maar is voor de ruige offroad-fanaat jammer. Voor die mensen is er overigens de G Professional. Als je dat recept neemt, maar ietsje meer retro maakt, krijg je wel iets erg gaafs. Dat doet Mercedes voor met een speciale versie van de nieuwe G-Klasse die lijkt op de oude.

Terug naar de roots

Men neme de basale insteek van de G Professional en voegt er een rits oude karaktertrekjes aan toe. Neem het zwarte plastic front, wat elke G-Klasse had vroeger. Ook zitten er ingebouwde roosters voor de lampen om ervoor te zorgen dat objecten je lampenglas niet kapot maken, wederom iets wat de G-Klasse veel heeft. De knipperlichten, die bovenop de wielkast zitten in plaats van in de koplamp, is oranje gemaakt. Oranje koplampglazen op een nieuwe auto: briljant.

Om de auto af te maken heeft hij wat klassieker ogende vijfspaaks velgen gekregen, een stoffen hoes voor het reservewiel en een historisch kleurtje: Agave Green, één van de originele kleuren van de G. Het totaalplaatje is een tof apparaat.

500.000

De reden voor de speciale G is dat het een feestmodel is. Het is namelijk de 500.000ste Mercedes G-Klasse ooit gebouwd. Nou is dat in harde cijfers geen gigantisch aantal (500.000 auto’s in 44 jaar), maar het bewijst wel hoe houdbaar de G-Klasse is tegen alle logica in. De auto rolde, zoals de G-Klasse historisch al jaren doet, van de band bij Magna Steyr in Oostenrijk. Overigens is dit geen gedag voor de G-Klasse, want Mercedes benadrukt nogmaals hoe iconisch de G-Klasse is voor het merk.

Elektrisch

Volgend jaar gaat het 45ste productiejaar van de G-Klasse van start en Mercedes onthult dan ook definitief de elektrische G-Klasse genaamd EQG. Als we de concepts moeten geloven hoef je wederom geen revoluties te verwachten qua styling.

En de one-off? Dat blijft een one-off. Voor het Mercedes Museum, of iets dergelijks. Jammer, want in deze specificatie zouden wij een Mercedes G-Klasse wel lusten.