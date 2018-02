Illegale carnavalstaxi’s krijgen gigantische boetes

Agge mar leut et.

Nu het beneden de rivieren weer hoog tijd is voor carnaval, en ik weer richting het noorden ben gevlucht, blijken er een aanzienlijk aantal slimmeriken hun kans te grijpen om wat extra geld te innen. Wanneer het alcoholpromillage in het bloed dermate hoog is, mag er immers niet gereden worden. Feestvierders zullen dan wel op de fiets, dan wel met een taxi richting huis willen wederkeren. Dat laatste gebeurt echter niet altijd even legaal, weet Omroep Brabant te vertellen.

Dit weekend zijn er namelijk tenminste 25 illegale taxichauffeurs aangehouden in de buurt van Den Bosch en Eindhoven. De politie maakt korte metten met dergelijke wanpraktijken; wie gepakt wordt, krijgt een prent van 4.300 euro aan zijn broek. Recidivisten worden logischerwijs nog harder aangepakt. Wie herhaaldelijk voor hetzelfde kunstje wordt gegrepen, kan rekenen op een boete van zelfs 10.000 euro. Schiet het helemaal in het verkeerde keelgat van de sterke arm der wet, dan nemen ze de auto ook nog in beslag.

Naast het betrappen van zwarte taxi’s hield de politie dronken bestuurders overigens ook nauw in de gaten. Al moet gezegd worden dat het erop lijkt dat mensen langzamer maar zeker beginnen te leren dat het geen strak plan is om achter het stuur te kruipen met een stevige borrel achter de kiezen. Waar er in voorgaande jaren nog tientallen ‘alcomobilisten’ de klos waren, bleef het aantal tot dusver steken op tien aanhoudingen en drie ingetrokken rijbewijzen.

Beeld: Volvo S90 klantentaxi van Harrie Arendsen, door @randomuser