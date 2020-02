Import youngtimers is in vijf jaar tijd verdubbeld

Je zou bijna denken dat niemand meer nieuwe auto’s koopt.

Nederland is een echt handelsland. We ex- en importeren van alles, zo ook auto’s. Gesubsidieerde (PH)EV’s gaan na lease naar het buitenland, oudere auto’s die fiscaal aantrekkelijk zijn halen we juist naar binnen. Kennelijk doen we dat importeren steeds vaker, zo blijkt volgens de BNR Nationale Autoshow.

In 2019 importeerden we 11.041 youngtimers naar Nederland. Dat is zo’n vijfhonderd meer dan in 2018. Een stijging dus, al is die stijgende lijn wel wat aan het afvlakken. Sinds 2014 steeg het ieder jaar namelijk met minstens duizend oude-maar-niet-té-oude auto’s per jaar. Toch is er wel een opvallende ontwikkeling te zien; sinds 2014 is het aantal geïmporteerde youngtimers namelijk meer dan verdubbeld. Van 4.677 naar 11.041, ofwel een stijging van 136 procent.

In totaal rijden er nu 1.837.000 youngtimers (15-30 jaar oud) rond in Nederland. Dat komt neer op een aandeel van 21 procent in het totale Nederlandse wagenpark. Of, in andere woorden; een op de vijf auto’s in Nederland is een youngtimer. De Volkswagen Golf, Peugeot 206 en Opel Corsa zijn de populairste youngtimers in Nederland.

De Golf is daarnaast ook een van de meest geïmporteerde auto’s van Nederland. De BMW 3- en 5-serie zijn eveneens populair bij importeurs, net als de Volvo XC90. Waar de meeste youngtimers vandaan komen, vermelden de cijfers van VWE niet. Volgens eerdere cijfers komen de meeste geïmporteerde auto’s (dus ook niet-youngtimers) uit Duitsland, gevolgd door België en Spanje.

Verder in deze aflevering van De Nationale Autoshow: regiodirecteur Kees Rutten van ProRail spreekt over de voorbereidingen van de Dutch Grand Prix. De gevolgen van Brexit voor Nederlandse autotoelveranciers worden ook in deze uitzending besproken.

Foto: BMW M3 E46 & Audi S4 Avant van GranLusso, via Autojunk.nl.