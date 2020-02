Ook Hyundai slachtoffer van het Coronavirus

De Koreanen zijn gedwongen tot rigoureuze maatregelen.

Je moet wel onder een steen ter grootte van een kleine planeet geleefd hebben wil je gemist hebben dat er momenteel een dodelijk virus woedt. Het Coronavirus heeft vooral in China om zich heen geslagen, met dodelijke slachtoffers als gevolg. De lokale industrie merkt hier de gevolgen van. De industrie in andere landen begint er nu echter ook wat van te merken. In Zuid-Korea worden nu namelijk alle fabrieken van Hyundai stilgelegd.

Het gaat om zeven fabrieken in het thuisland van de autofabrikant. Dit is een serieuze strop voor Hyundai: de fabrieken zijn goed voor 40% van de totale productie. Hyundai is genoodzaakt tot deze beslissing vanwege een tekort aan bedrading. Die moest namelijk vooral vanuit China komen. Omdat Hyundai weinig voorraad van de onderdelen in kwestie achter hand houdt, zitten ze nu met de gebakken peren.

De periode van stilzetten verschilt per productielijn. De meeste fabrieken zullen vanaf 7 februari stilgelegd worden. Sommigen productielijnen kunnen waarschijnlijk weer vanaf 11 of 12 februari opgestart worden. Om de schade zoveel mogelijk te beperken gaat Hyundai in allerijl op zoek naar vervangende leveranciers. Op deze manier wordt wel meteen duidelijk welke merken er sterk afhankelijk zijn van China.

Hyundai is de eerste grote autofabrikant buiten China die de productie stil moet leggen. Diverse fabrikanten, waaronder Tesla, Ford en PSA, hebben al in binnen de grenzen van China hetzelfde moeten doen. Ook zijn er diverse autosportevenementen afgelast.

Via: Automotive News Europe