Video: Chiptuning voor de Suzuki Swift Sport

Nadat we vorige keer het onderstel en de banden en velgen hebben aangepakt is het nu tijd om het motorblok van de Suzuki Swift Sport aan te pakken!

De Swift Sport is inmiddels niet meer in originele staat. Vandaag staat er chiptuning op het programma. Het onderstel kan inmiddels zeker wat meer power aan en we besloten om de Suzuki dat dan ook maar te geven. In dit geval zijn het paarden die al in het blok opgesloten zaten. Door middel van chiptuning gaan we proberen om ze ook daadwerkelijk los te laten op het asfalt.

Dit moet in ieder geval leiden tot een snellere 0-100 tijd. Of dat lukt zie je in onderstaande video