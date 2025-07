In 2020 in een leaseauto gestapt? Dan kun je geld terugvragen!

Toch leuk meegenomen.

Als je kunt aantonen dat je 500 kilometer of minder per jaar privé rijdt met jouw auto van de zaak, dan ben je allereerst knap bezig. Ten tweede betaal je dan geen bijtelling en zijn de kosten voor de auto voor jouw werkgever. Maar de kans is groot dat je met jouw auto van de zaak meer dan een halve mille kilometers aflegt in een kalenderjaar.

Om de elektrische leaseauto een duwtje in de goede richting mee te geven, kon je in 2019 een auto leasen op de zaak voor een aantrekkelijke bijtelling van maar 4 procent. Hier zullen vast wat werkgevers en -nemers gebruik van hebben gemaakt. Dat gold bijvoorbeeld voor iemand die in een Hyundai Kona Electric ging rijden [foto ter illustratie].

Pas in het volgende kalenderjaar wordt de Kona geleverd en kan de man kilometers gaan maken in de elektrische Hyundai. In datzelfde jaar vond het kabinet het wel welletjes met de lage bijtelling en dus werd de korting teruggeschroefd. Vanaf dat jaar ging je 8 procent bijtelling betalen op elektrische zakelijke leaseauto’s. Maar is dat wel eerlijk, vroeg de Kona-rijder zich af.

De rechtszaak

Hij vond van niet en maakte bezwaar. Volgens de leaserijder zou hij het contract niet hebben afgesloten als hij wist dat de bijtelling omhoog zou gaan. Dat had geen effect, dus stapte hij naar de rechter. Nu maakt hij het nog wat groter: de Europese mensenrechten zijn geschonden, aldus de leaserijder. Voordat de nieuwe regels golden, is hij een financiële verplichting aangegaan waarvan hij niet wist dat die zou komen. Dat is in strijd met het eigendomsrecht.

Hier gaat de rechter in mee. ”Voor de rechtbank weegt zwaar dat het de wetgever duidelijk had kunnen (en moeten) zijn dat er een redelijk grote groep mensen zou zijn die op het moment van de aankondiging van de verhoging van de bijtelling al verplichtingen was aangegaan die niet zomaar teruggedraaid konden worden”, zegt de rechter.

Hoeveel geld kun je terugkrijgen?

De man moest over het belastingjaar 2020 een bedrag van 945 euro extra aan de fiscus betalen. De rechter oordeelt dat iedereen die in 2019 een auto leasete tegen de interessante bijtelling en er vervolgens pas in 2020 in reed, er vanuit mocht gaan dat de overheid niet een jaar later de bijtelling zou verdubbelen.

Afhankelijk van je leaseauto en -contract zul je aanspraak kunnen maken op het extra bedrag dat je in 2020 betaalde. En vergeet de leaserijder die dit probleem aankaartte niet te bedanken wanneer de Belastingdienst het geld overmaakt.

Bron: De Telegraaf