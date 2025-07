Koenigsegg Sadair’s Spear is geen flauwe marketingtruc

Koenigsegg doet wat het belooft met de nieuwe Sadair’s Spear.

Sadair’s Spear. Klinkt als een speciaal wapen dat je kan bemachtigen in Assassin’s Creed Valhalla. Maar het is dus een nieuw model van het Zweedse Koenigsegg. Het merk uit Angelhölm had het net zo goed een nieuwe variant van de Jesko kunnen noemen, want oneerbiedig gezegd is het een verbouwde Jesko Attack. Met nog meer focus op snelheid.

Koenigsegg op Goodwood

Een nog snellere Koenigsegg. Ja, dat zal niemand verbazen. Maar Koenigsegg heeft er werk van gemaakt om te bewijzen dat de Sadair’s Spear geen simpele marketingtruc is. Als in: hier en daar wat extra carbon en hop een nieuwe speciale auto is geboren. Nee, met een record heeft het merk laten zien waar dit nieuwe model toe in staat is.

Tijdens het Goodwood Festival of Speed wist de Koenigsegg Sadair’s Spear de heuvelklim te voltooien in slechts 47,14 seconden. Daarmee is het nu de snelste straatlegale productieauto ooit op Goodwood ooit. Het vorige record was in handen van de Czinger 21C, die met 1,68 seconden zijn genoegen moet geven aan de Koenigsegg.

Met een V8 en twee turbo’s geeft Koenigsegg zelfs de snelste elektrische auto’s van deze wereld het nakijken. Deze ICE is namelijk ook sneller dan de Rimac Nevera, die in 2023 de snelste was op Goodwood met een tijd van 49,32 seconden. Benzinedino 1, elektrische auto 0.

YouTuber Automotive Mike legde de hypercar vast op de gevoelige plaat:

De Koenigsegg Sadair’s Spear is alles wat je niet nodig hebt in één auto. Want laten we wel wezen. 1.625 pk is complete overkill, maar de Zweed kan het leveren. De auto weegt slechts 1.325 kg. Mede door het lage gewicht is het een supersnelle hypercar op de Goodwood heuvelklim. Elektrische auto’s kunnen simpelweg nog niet concurreren met zulke gewichten. Batterijen zijn nu eenmaal zwaar.

Koenigsegg levert de Sadair’s Spear op Michelin Pilot Sport Cup 2 banden (275/35/20 voor, 335/30/21 achter). Een zeer sportieve compound die je niet in de regen wil rijden met 1.625 pk, gelukkig voor Koenigsegg was het droog en warm op Goodwood. Optioneel kun je de nog plakkerige Cup 2 R’s krijgen.

Slechts 30 exemplaren worden van deze ultieme hypercar gemaakt. Het model was razendsnel uitverkocht. Het goede nieuws is dat er eentje naar Nederland komt.