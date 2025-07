Zwitserland wil nog meer geld aftroggelen van vakantiegangers op doorreis

Naar Italië via de Gotthardtunnel? Dan moet je extra dokken!

Wat te doen met de Nederlandse autobelastingen. Daar gaf het demissionaire kabinet gisteren een aantal voorzetten over. Rekeningrijden is één van de opties, maar gaan we dan ook buitenlandse kentekens laten betalen voor het gebruik van onze wegen? Zo gebeurt dat wel al lang in het buitenland.

We kennen allemaal de ellelange rijen voor de tolpoortjes in Italië en Frankrijk, maar de koning keizer admiraal der vakantiefiles staat ieder jaar weer bij de Zwitserse Gotthardtunnel, ook al zijn er interessante omwegen. Daar willen verschillende Zwitserse politici wat aan doen.

Doorreisbelasting

Dat klinkt als goed nieuws voor de vakantieganger, maar dat is het niet. De methode waarop de files bij de tunnel kleiner moeten worden, is een doorreistarief. Dat is een belasting voor buitenlandse toeristen die niet in het land overnachten, maar er wel doorheen rijden. Deze belasting zou naast de huidige vignetverplichting gelden. De politici noemen de Gotthardtunnel expliciet als voorbeeld bij deze belasting.

Wat je zou betalen aan doorreisbelasting hangt af van het moment waarop je door Zwitserland rijdt. Het tarief is afhankelijk van de verkeersdrukte, het tijdstip op de dag en de dag van de week. Op drukke dagen, zoals aan het begin van de zomervakantieperiode, zul je aanzienlijk meer betalen dan buiten de spitsuren.

Wanneer komt de doorreisbelasting?

Laat ik duidelijk zijn: wie dit jaar nog op vakantie gaat en op doorreis in Zwitserland komt, hoeft geen extra heffing te betalen. Of en wanneer de geplande doorreisheffing voor buitenlandse reizigers daadwerkelijk van kracht wordt, is nog onzeker. De heffing zou verenigbaar moeten zijn met de EU-verdragen. Ook de mogelijke technische invulling is nog onduidelijk. Het zou met een speciaal vignet voor doorreizigers kunnen of middels een bonnetje achteraf.

Het is niet voor het eerste dat de Zwitserse beleidmakers proberen om het verkeer bij de Gotthardtunnel weg te halen. Vorig jaar mislukten pogingen om tol te heffen voor het rijden door de bekende buis. Dan toch maar via Oostenrijk rijden?

Foto: LaFerrari gespot door @daanpluimers

Via ADAC