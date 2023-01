Hybride Porsche 911 om de hoek, wordt ‘heel sportief’

Een hybride Porsche 911 klinkt niet als de sportieve keuze uit de reeks, eigenlijk.

We hadden ‘m eigenlijk al lang geleden verwacht: een hybride Porsche 911. Porsche speelde al langer met het idee van een iets duurzamere 911. Het Zuid-Duitse merk was er redelijk vroeg bij met auto’s als de Porsche Cayenne Hybrid en daarna diverse e-Hybrid-modellen. De eerste was de Panamera 4S e-Hybrid, daarna volgde de iets minder praktische 918 Spyder en vervolgens de Cayenne S e-Hybrid.

Op dit moment nemen de e-hybrid modellen een belangrijke rol in voor Porsche. Zonder deze versies zouden de Cayenne en Panamera veel minder populair zijn in Nederland, bijvoorbeeld. Een hybride 911 bleef echter uit, ondanks dat Porsche al in 2010 de 911 GT3 R Hybrid toonde. Deze auto werd gebouwd in samenwerking met Williams (ja, het Formule 1-team). Vandaar dat je ook een piepjonge Nico Hülkenberg ziet:

Hybride Porsche geen nieuw idee

Het idee was simpel, op de vooras waren twee elektromotoren met een gezamenlijk vermogen van zo’n 220 pk. Achter de achteras lag een heerlijk huilende Mezger-zescilinder met 500 pk. De auto won een VLN-race en deed mee aan de 24 uurs-race van de Nürburgring. Technische issues en pech gooiden roet in het eten, maar de potentie was er zeker.

Nou, nu mag er eindelijk een hyrbide Porsche 911 aankomen, zo bevestigt Porsche-baas Olive Blume aan het Britse Car Magazine. Kijk, eindelijk! Maar in welke vorm? Vaak is een hybride minder leuk om te rijden vanwege het enorme gewicht van de accu’s. Blume weet te verzekeren dat de elektrificatie als doel heeft om de 911 sneller en leuker te maken.

Het wordt dan ook geen PHEV-aandrijflijn. Het wordt een ‘self-charging’ hybride, net als de Porsche 919 raceauto. We zeggen Porsche 919 raceauto omdat dat exotischer klinkt dan Toyota Prius, die ook een ‘self-charging’ aandrijflijn heeft.

550 miljoen liter schone benzine

Het idee van een elektrische Porsche 911 komt zo dichter- en dichterbij. Porsche is al druk bezig met een hele generatie van nieuwe elektrische auto’s. De nieuwe Boxster en Cayman zijn geheel elektrisch en ook de opvolger van de Macan wordt een EV. Ook de Cayenne en Panamera worden uiteindelijk elektrisch. Porsche wil de 911 als allerlaatste bewaren.

Reken er maar op dat het nog wel eventjes duurt voordat we een 911 EV kunnen aanschouwen. Porsche is tegelijkertijd druk bezig met synthetische brandstoffen voor de 911. Het merk wil tegen 2027 550 miljoen liter fossielvrije brandstoffen produceren om zo de eigen auto’s te kunnen laten voortbewegen. Wanneer we de hybride Porsche 911 kunnen verwachten is niet bekend, maar we verwachten dat deze pas op zijn vroegst met de eerstvolgende facelift van de 992-generatie komt.

