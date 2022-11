Utrecht schaft gratis parkeren op feestdagen af vanwege woke

Utrecht schaft gratis parkeren op feestdagen af, want het is niet woke genoeg.

Gratis parkeren in de grote stad, waar vind je dat nog in Nederland? Nou ja, in Utrecht bijvoorbeeld, soms. Op enkele feestdagen, hanteerde de domstad (kennelijk) een beleid dat je je auto kwijt kon voor graties. Echter komt daar nu een keihard einde aan. Niet per se omdat de woke machthebbers de auto uit de stad willen weren (hoewel ze dat ook willen natuurlijk). Echter wel omdat gratis parkeren niet woke zou zijn.

Dat zit namelijk zo: gratis parkeren gold vooral op Ccccccchristelijke feestdagen. En dus niet op Chanoeka, met de Ramadan, de verjaardag van L. Ron Hubbard of iets van de pastafari’s. Dat kan natuurlijk niet, want het is discriminasjie enzo. Althans, volgens GroenLinks, de rechter vleugel van GroenLinks (D66), de PvdA, de PvdD en lokale club Student & Starter.

Nu zou je als opportunistische autoblog-lezer natuurlijk ook kunnen zeggen ‘jullie doen maar jongens, hoe meer dagen gratis parkeren, hoe beter’. Echterrrrrr…de oplossing die de partijen voorzien is in plaats daarvan gratis parkeren helemaal afschaffen. Tsja, daar zijn we dan weer lekker mooi klaar mee. In de motie wordt de volgende argumentatie gebruikt:

Het gelijk behandelen van christelijke feestdagen en belangrijke feestdagen uit andere religies helpt bij het uitdragen van de inclusiviteit en gelijkwaardigheid waar we als gemeente voor staan. Woke partijen, zijn altijd vroeg wakker

De regel invoeren gaat Utrecht geld opleveren, maar in eerste instantie vooral ook kosten. Automaten moeten worden aangepast, digitale registratie van parkeerrechten moet uit de grond gestampt worden en natuurlijk komt er ook een campagne om mensen in te lichten over de verandering. Die gaat overigens volgend jaar al in.

Niets schreeuwt immers meer gelijkheid en inclusiviteit dan dat iedereen gewoon door de neus betaalt voor allerlei dingen in Nederland. Waarvan akte.