In beeld: AMG-modellen die nét niet kwamen

De oprichter van AMG heeft nog een paar modellen staan die niet verder zijn gekomen dan een idee.

Elke auto die op de markt is gekomen door de jaren heen, is door een enorm aantal fases gegaan voordat je hem kon kopen. Plannen, marktonderzoek, enorm aantal herzieningen en uiteindelijk het bouwproces. Elk merk heeft dus een gigantische schatkelder aan modellen die er nooit kwamen. Eentje waar we nu virtueel in mogen meekijken: die van AMG.

Hans-Werner Aufrecht

De hele historie doornemen van AMG is lang en wellicht wat overbodig, maar je weet wellicht dat de afkorting staat voor Aufrecht Melcher Großaspass. Dit omdat het de heren Hans-Werner Aufrecht en Erhard Melcher waren die in het Duitse Großaspass met het idee kwamen om te gaan racen met Mercedessen. AMG was lange tijd een los bedrijf dat standaard Mercedessen ofwel klaarstoomde voor de racerij ofwel gewoon extreem dik maakte. Denk aan de vele derivaten van de W124. Er wordt altijd gesproken van pre-merger AMG’s omdat het merk wel banden had met Das Haus, maar altijd zelf de keuzes mocht maken. Pas in de jaren ’90 kocht Mercedes AMG op om het als sportlabel te kunnen gebruiken op topversies van de productieauto’s.

Hans-Werner Aufrecht was echter niet werkloos toen AMG overging in Mercedes. De Duitse ingenieur werd de baas van het officiële Mercedes-raceteam HWA (zijn initialen). Toen DTM in 2000 werd omgedoopt van Deutsche Tourenwagen Meisterschaft naar Deutsche Tourenwagen Masters, kreeg Mercedes daar een fabrieksteam onder leiding van HWA Team en mocht Aufrecht daar de keuzes maken. Kortom: Aufrecht heeft veel invloed gehad op de racerij van Mercedes in de jaren ’90 en ’00 en hij heeft dus eveneens medewerking verleend aan bijzondere creaties als de CLK GTR en CLK DTM.

Doodgeboren AMG’s

HWA heeft zich nu ook nog eens gestort op een eremodel voor de Mercedes 190E 2.5 Evolution II, uit de hoogtijdagen van de originele DTM. Het hoofdkantoor zit nog steeds in Affalterbach, net als AMG. Aldaar mocht Horsepower Hunters even langskomen en een kijkje nemen in de verborgen schatkamer van oude AMG-modellen. Zo komen we te weten welke modellen het nét niet hadden gehaald.

Twee daarvan kunnen we vrij snel bundelen: de SL65 AMG Black Series en de CLK DTM. Deze modellen ken je allebei, maar niet in de vorm zoals je ze kan zien bij HWA. De SL65 AMG Black Series kwam uit na de facelift van de Mercedes SL (R230), en heeft dus het nieuwe frontje met de boemerangvormige koplampen. Bij HWA staat het ontwerpvoorstel op basis van de pre-facelift R230, inclusief velgen van de CLK DTM. Daarover gesproken: ook de CLK DTM ken je omdat deze uitkwam op basis van de tweede CLK (C209), maar het idee was er al bij de C208 en diens DTM-raceauto. Bij beide is de reden hiervoor vrij eenvoudig: het idee is pas volledig klaar voor productie wanneer de auto in kwestie een vernieuwing krijgt. Dan kan je lastig een oudere versie uitbrengen.

Wat radicaler is onderstaande CLK DTM ‘hypercar’. Dit keer ook echt op basis van een CLK. Een CLK GTR is bijvoorbeeld gewoon een setje CLK-koplampen, achterlichten, deurhendels, spiegels en grille op een geflipte hypercar. Onder deze flink verbrede raceauto gaat wel een CLK schuil. Het idee was een soort evolutie op basis van de reeds bestaande CLK DTM voor de racerij, maar het werd niet doorgezet naar productie. Het zal ook niet meegeholpen hebben dat vanaf 2007 de C-Klasse W204 werd gebruikt voor DTM-doeleinden.

Dacht jij dat het idee voor een geflipte AMG-supercar na de CLK GTR pas kwam met de AMG One? In productie wel, maar ergens achterin de jaren ’00 was er ook al een idee voor een unieke AMG-supercar met middenmotor om de CLK GTR op te volgen. De koets zou volledig vervaardigd worden uit koolstofvezel. Er wordt, net als bij veel van deze modellen, niet volledig duidelijk waarom het nooit wat werd. Je kan een gokje wagen: geld, winstmarges en doeleinden.

Dat laatste zien we ook als hoofdreden voor de laatste doodgeboren AMG bij HWA. Dit is een Mercedes ‘SLK GTR’. Het idee komt dicht in de buurt van de CLK GTR, sterker nog: deze auto staat op hetzelfde platform en heeft dezelfde V12. Dat de Le Mans-racers van AMG moesten lijken op productieauto’s was grotendeels voor promotiedoeleinden (zo cool kan een CLK zijn), dus het had niet veel gescheeld of de marketingmachine had de SLK (R170) aangeprezen. Uiteraard zonder cabriodak, maar met de koplampen, achterlichten, deurgrepen, spiegels en grille van de SLK. Ook dit werd uiteindelijk niks.