Officieel: Audi S6 en Audi S7, met een twist

Audi is lekker aan het trollen daar in Ingolstadt.

In aanloop naar de Audi RS 6 en Audi RS 7 heeft de Duitse autofabrikant vandaag eerst de tussenweg gepresenteerd in vorm van de S6 en S7. Waar de vorige generaties een 450 pk sterke 4.0 TFSI genoten, slaat Audi een andere weg in met deze S-modellen.

Zoals je wellicht zou verwachten is er gekozen voor een zescilinder, maar Audi heeft gekozen voor een plottwist. Waar ze in Amerika, Azië en het Midden-Oosten de 2.9 TFSI (bekend van de RS 4 en RS 5) benzinemotor krijgen, heeft Audi voor Europa hele andere plannen. De nieuwe S6 en S7 worden hier gelanceerd met een V6 TDI. U leest het goed. Terwijl ze in Brussel hun neus ophalen voor de geplaagde brandstof steekt Audi de middelvinger in de lucht door deze voorlopige topmodellen uit te rusten met een dieselmotor.

Het gaat in dit geval om 3.0 TDI’s, goed voor 349 pk en 700 Nm koppels. Voor het eerst heeft Audi in deze constructie de motor gekoppeld aan een 48-volt hybride systeem. Het maximale koppel is aanspreekbaar tussen 2.500 en 3.100 tpm. In het geval van de S6 Sedan is de 0-100 km/u tijd in 5 seconden. De S6 Avant en de S7 Sportback doen er een tiende van een seconde langer over. De topsnelheid is uiteraard elektronisch begrensd op 250 km/u.

Het uiterlijk is precies zoals je van een Audi S-model zou verwachten, dus daar kunnen we lekker kort over zijn. De nieuwe Audi S6 Sedan, S6 Avant en de S7 Sportback verschijnen deze zomer op de markt. In Duitsland scoor je de S6 Sedan vanaf 79.500 euro, de S6 Avant vanaf 79.000 euro en de S7 Sportback vanaf 82.750 euro. Tel er 300.000 euro bij op en je hebt de Nederlandse prijzen.