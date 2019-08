Zes maal RS: op welk Audi RS model wacht jij 2019?

De boksbeugel gooit er een teasertje uit met al hun RS-modellen die nog komen in 2019. Wij vullen het een en ander in.

Audi heeft ons dit jaar al een plethora aan nieuwe S-modellen voorgeschoteld. Anders dan bij Casa di Mama pizza’s, is het recept voor deze bleppers helaas wel een beetje veranderd, althans wel voor de Europese markt. Naast een berg vermogen en decente spoilers, hebben de nieuwe S-modellen ook neppe uitlaten en komt er de walm van diesel vanaf. Meh.

Gelukkig zijn er nog de RS-modellen van Quattro GmbH Audi Motorsport. Dit jaar kunnen we er, zoals je kan zien op bovenstaande foto, nog maar liefst zes verwachten. Dat is er meer dan eentje per maand! Maar welke modellen zijn het en wat kunnen we daarvan verwachten? We hebben ze eens diep in de LEDs gekeken en denken het te weten.

Audi RSQ3 en RSQ3 Sportback

Deze twee broertjes op basis van de verse Q3 en nog versere Q3 Sportback zullen naar verwachting wederom worden uitgerust met de inmiddels legendarische geblazen vijfpitter. Deze krachtbron begon zijn leven ooit lang geleden in verschillende Amerikaanse Volkswagen modellen en stond daar bekend als de ‘two-point-slow‘. Maar dat verleden gebruikt de motor nu alleen nog als motivatie om vierpitters te vermorzelen. We verwachten de auto’s in het laatste kwartaal van 2019.

Audi RS7 en RS6

De toppers van Audi’s E-segmenters zijn al heel lang in ontwikkeling. De eerste spyshots dateren al van zo’n anderhalf jaar geleden. De verwachtingen qua motorisering zijn exact hetzelfde als die bij de RSQ8. Dat wil zeggen dat de RS6 en RS7 sowieso een 4.0 V8 krijgen met circa 600 pk, maar dat daar misschien nog elektropower aan wordt toegevoegd waarmee het systeemvermogen richting de 700 pk zou gaan. De RS7 verwachten we in het derde kwartaal, iets eerder dan de RS6 die in het vierde kwartaal op de planning staat.

Audi RSQ8

Onlangs schreven we al over de RSQ8, oftewel de ‘Lamborghini Urus van Audi’. De opper-SUV zal later dit jaar beschikbaar zijn voor ongeveer een rijtjeshuis in de provincie. Als je die al een hebt kan je er de RSQ8 bijkopen en vervolgens naar de P.C Hooft rijden.

Audi RS4

Een beetje onzeker zijn we over het laatste model. Is het de nieuwe RS4? De A4 is onlangs voorzien van een on-Audiesque ingrijpende facelift en heeft nu iets meer lijntjes over de flank lopen. De koets oogt ook wat dikker, wat veel goeds voorspelt voor de RS-variant. Bij de S4 is de motor veranderd van een rappe benzine naar een dieseltor. De RS4 zal deze schande waarschijnlijk bespaard blijven en zijn dubbelgeblazen 2.9 V6 ‘van Porsche’ behouden.