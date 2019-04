Tweede Vrije Training Azerbeidzjan: rode vlaggen en glijpartijen

Zij is er klaar voor.

Na de onstuimigheden die uiteindelijk de doodsteek betekenden voor de eerste vrije training van de Grand Prix van Azerbeidzjan, was het geen verrassing dat de teams de tweede sessie maximaal wilden gebruiken. De druk om te presteren was goed merkbaar, want ook in de tweede sessie waren de straten van Bakoe het toneel voor de nodige sensatie.

Mercedes en Ferrari winden er geen doekjes om en maken de verloren tijd van de eerste sessie direct goed door voluit te gaan. Hamilton en Leclerc wisselen elkaar af met relatief snelle ronden en zijn slechts luttele honderdsten en duizendsten van elkaar verwijderd. Later in de sessie werken Leclerc en Vettel zich relatief eenvoudig los van de Silberpfeilen, al is het nog maar de vraag of hun race pace net zo goed is als het tempo over één ronde.

Na een kwartier rijden, wordt Lance Stroll – die normaal gesproken toch vrij succesvol is op deze baan – verrast door de uitbrekende achterzijde van zijn Racing Point F1-auto. Hij probeert te corrigeren, maar het lukt hem niet op tijd in te grijpen. Wanneer hij de uitloopstrook van de tweede bocht wil bezoeken, raakt hij alsnog de muur. Zijn linker voorwiel breekt hierbij af en alweer voor de tweede keer dit weekend krijgen we met een rode vlag te maken. In de periode dat de auto opgehaald wordt door de baanhulpen zien we dat Charles Leclerc eveneens contact heeft gemaakt met de muur, al komt hij er tot opluchting van de Scuderia wél goed mee weg.

Wanneer de rode vlag wordt opgeheven en men de training kan hervatten, blijven de coureurs met enkele regelmaat van de stoffige baan glijden. Onder meer Gasly en Ricciardo brengen een bezoek aan de vluchtstrook. Laatstgenoemde verlaat het veilige honk met brandende remmen, een veelvoorkomend fenomeen dit weekend. Tegen het einde van de sessie valt Daniil Kvyat in herhaling: bij het uitkomen van bocht 7, net voor die hilarisch krappe bocht, raakt hij de muur en als gevolg breekt zijn ophanging. De Rus verremde zich bij het inrijden en ging te diep, overcompenseerde vervolgens met teveel gas en faalde de zwiepende kont op te vangen. Net als Russell, wiens auto in de eerste vrije training werd afgeschreven door een putdeksel, en Stroll zal hij niet meer in actie komen op de vrijdag.

Welke teams staan er momenteel goed voor?

In Azerbeidzjan gooit Ferrari wederom hoge ogen. Dit weekend zal echter cruciaal zijn voor het team, want in de eerste drie wedstrijden heeft het stelselmatig overwinningen, podia en punten weggegooid. Ferrari lijkt voorlopig een groot voordeel te hebben t.o.v. de concurrentie: het kan de banden goed opwarmen. Voor de meeste teams blijkt het nog een behoorlijke opgave het rubber op temperatuur te krijgen. Ferrari lijkt tot een van de weinige teams – het is zo niet de enige – te behoren die het wél lukt. En mede dankzij de ongekend krachtige hybride aandrijflijn van de Italianen, die in Bakoe héél goed van pas komt, zullen zij hoogstwaarschijnlijk de maatstaf vormen. Althans, mits ze niet sneuvelen in de hectiek op zondag.

Afgezien van Ferrari en Mercedes lijken Red Bull en Toro Rosso, die een nieuwe Spec 2-motor achterin hebben liggen, ook aardig mee te kunnen komen. Voordat Kvyat zijn bolide in de muur parkeerde noteerde hij een 1:44.177, een tijd die uiteindelijk goed bleek voor een zesde positie. Albon volgt met ongeveer een tiende op P8. Een fractie van een seconde daarachter vinden we Pierre Gasly op P9. Max Verstappen kwam met zijn tijd van 1:43.793 tot binnen een seconde van de leider en bezet de vierde positie. De Nederlander reed het grootste gedeelte van de sessie op harder rubber dan zijn concurrenten, maar monteerde voor de slotfase de zachtste compound.

Uitslag:

1. Charles Leclerc – 1:42.872

2. Sebastian Vettel – 1:43.196

3. Lewis Hamilton – 1:43.541

4. Max Verstappen – 1:43.793

5. Valtteri Bottas – 1:44.003

6. Daniil Kvyat – 1:44.177

7. Carlos Sainz Jr. – 1:44.183

8. Alex Albon – 1:44.216

9. Pierre Gasly – 1:44.240

10. Lando Norris – 1:44.295

11. Kevin Magnussen – 1:44.901

12. Antonio Giovinazzi – 1:45.366

13. Sergio Perez – 1:45.436

14. Kimi Raikkonen – 1:45.482

15. Daniel Ricciardo – 1:45.483

16. Romain Grosjean – 1:45.618

17. Nico Hulkenberg – 1:46.717

18. Lance Stroll – 1:47.875

19. Robert Kubica – 1:48.111

20. George Russell – geen tijd