BREEK: Williams tekent Russell, verkiest talent boven geld!

Zijn dit de stappen die het tij kunnen doen keren?

Steeds dichter geraken we bij het einde van de stoelendans van de Formule 1. Het is dit jaar een feest van jewelste, want er zijn maar relatief weinig coureurs die op hun plek blijven zitten. Zoals verwacht waagt ook het team van Williams zich aan een poging tot dansen. Hiermee zijn wij zeer tevreden, want dit betekent dat het team sinds enkele jaren weer een écht talent achter het stuur zal hebben. De Britten hebben landgenoot George Russell namelijk aan zich verbonden voor de komende jaren.

Het klinkt voor Williams misschien vanzelfsprekend dat er een Brit achter het stuur hoort te zitten, maar dit is zeker niet het geval. Russell is de eerst Engelse coureur voor het in Grove gevestigde team sinds Jenson Button in 2000. De GP3-kampioen van 2017 maakt momenteel onderdeel uit van het talentenprogramma van Mercedes en is tevens de leider in het Formule 2-kampioenschap. Sterker: Russell is praktisch zeker van de eindoverwinning, daar hij met nog 48 punten te verdelen een voorsprong heeft van 37 punten. Daarmee volgt hij praktisch het spoor van Charles Leclerc, die eenzelfde route volgde, maar via Alfa Romeo Sauber bij Ferrari terechtkwam.

Uiteraard is het een stap in de goede richting voor het team dat de afgelopen jaren vooral door pay drivers werd bezet, maar dat wil niet zeggen dat het team de zaken nu ineens op orde heeft. Williams zit nog altijd redelijk krap bij kas, wat betekent dat de coureur die naast Russell plaats zal gaan nemen, hoogstwaarschijnlijk een flinke portemonnee op zak zal hebben. Dat gezegd hebbende, dankzij de komst van Russell zal Williams ongetwijfeld de nodige kortingen krijgen op hun (Mercedes-) motoren.

Hoewel nog niet bevestigd, is de kans aanzienlijk dat Stroll naar het door zijn vader aangekochte team vertrekt. Dit geeft Williams de kans Sergey Sirotkin aan te houden of verder te kijken. Naar verluidt maken Artem Markelov en Robert Kubica nog kans op het laatste stoeltje. Het heeft er daarnaast alle schijn van dat het andere Mercedes-talent, Esteban Ocon, volgend jaar op de reservebank plaats moet nemen.

Dit is momenteel de bevestigde line-up voor 2019:

Mercedes: Hamilton & Bottas

Ferrari: Vettel & Leclerc

Red Bull: Verstappen & Gasly

Renault: Hulkenberg & Ricciardo

Haas: Grosjean & Magnussen

Force India: N.N.B. & N.N.B.

Toro Rosso: Daniil Kvyat & N.N.B.

Alfa Romeo Sauber: Raikkonen & Giovinazzi

McLaren: Sainz & Norris

Williams: Russell & N.N.B