Zo gaan Tesla’s voortaan bezorgd worden

Die vieze oude dieseltrucks moeten exit.

Het komt best een beetje raar over dat Tesla’s nog steeds op ‘conventionele’ trucks door de wereld verscheept worden. Alle bespaarde CO2-uitstoot van de auto’s worden weer compleet teniet gedaan door de vieze dieseldampen van de truck. Op dat gebied is tot nog toe geen revolutie geweest. Wat doe je dan, als Elon Musk zijnde? Het heft in eigen handen nemen natuurlijk. Ondertussen al weer meer dan een jaar geleden liet Musk zien hoe de toekomst van vrachtverkeer eruit ziet. De Tesla Semi is een volledig elektrische truck die naar verluidt dit jaar op de markt komt.

Voordat je nu naar onder scrolt om in de reacties een leuke grap te maken over de productie van Tesla (Model 3 in de opstartperiode, we kijken naar jou), er lijkt daadwerkelijk schot te zitten in de werkelijke Semi-productie. Nou zijn productieproblemen tegenwoordig zowat gemeengoed in de wereld der elektrische auto’s, dus de verwachting is dat 2020 iets realistischer is voor de grootschalige Semi-productie. Tot die tijd kunnen worden we opgewarmd door de Semi’s die Tesla al wél heeft gebouwd.

Tesla deelde op hun Instagram-pagina een paar video’s van hoe de Tesla Semi, volgeladen met een Model X, Model 3 en Model S, binnenkort auto’s moet gaan bezorgen.

Nou gaat deze eerste Semi-delivery natuurlijk meer om de stunt, maar aan de later gedeelde afbeeldingen te zien heeft Tesla wel degelijk met de Semi een gezin zeer blij gemaakt met een nieuwe Model X. Ook kun je hier goed zien hoe groot de Semi is in vergelijking met mensen. Persoonlijk dacht ik dat de Semi veel kleiner was…

Blije gezichten alom, want wees eerlijk: het is best gaaf om te zien dat Musk niet meer buiten zijn eigen merk hoeft te zoeken voor transportmogelijkheden. Overigens zijn er al vele partijen die interesse hebben in de elektrische truck, grote Amerikaanse bedrijven als Walmart en Budweiser willen de truck hebb0n. Nog heel even geduld dus.