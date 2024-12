Dit is de eerste elektrische Skyline GT-R van Nissan

Heiligschennis of tof project?

We kunnen inmiddels niet meer bijhouden hoeveel restomodders er zijn op de wereld. Iedereen met een flinke zak geld, wat elektromotoren en batterijen kan klassiekers ombouwen naar EV’s. Maar ook autofabrikanten zelf duiken op de trend. Zo neemt Nissan de gewaagde stap om een originele R32 Skyline GT-R om te bouwen naar R32EV.

Sinds april 2023 loopt het project. Een stel Nissan-monteurs werkt vrijwillig buiten de werktijden aan het ombouwen van de legendarische R32. Binnenkort, op de autobeurs van Tokio, wordt de elektrische GT-R wereldkundig gemaakt.

Voor je je ongenoegen uit over Nissan of het merk de hemel in prijst voor de ombouw: de R32EV is een conceptauto. Of er ook echt een ombouwkitje voor je oude GT-R komt, is niet bekend. Het doel is dat de elektrische Nissan R32 Skyline GT-R evenveel charme heeft als het origineel.

Nissan R32 Skyline GT-R

Voor de elektrische GT-R is een echte, originele R32 gebruikt. Deze generatie van de Skyline GT-R kwam uit in 1989. Volgens Nissan is de R32-generatie de grondlegger van de moderne GT-R. Nissan installeerde voor het eerst de RB26DETT 2.6 liter twinturbo zes-in-lijn. Deze krachtbron zorgde voor 280 pk en 353 Nm koppel. Het vermogen ging naar alle vier de wielen.

In totaal bouwde Nissan bijna 44.000 stuks van de R32 Skyline GT-R in verschillende uitvoeringen. Zo kwam er ook een raceversie voor het Japanse toerwagenkampioenschap. Daar deed de R32 het niet onverdienstelijk. Nissan won in vier seizoenen álle 29 races waaraan de GT-R meedeed.

Van 10 tot 12 januari is de elektrische Nissan GT-R te bewonderen op de autosalon van Tokio. Gaan dit soort projecten Nissan weer in het zadel helpen?