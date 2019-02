Kia steekt de Niro (plug-in) Hybrid in het nieuw

Na twee jaar vonden de Koreanen het wel weer tijd voor een opfrisbeurt.

Op de Autosalon van Genève heeft Kia de Niro staan. Niet het model zoals die nu bij de dealer staat, maar de feestlift. Zowel de Niro Hybrid als de Niro Plug-in Hybrid zijn van een update voorzien.

De Kia heeft nieuw bumperwerk gekregen en een aangepaste Tiger nose-grille. In de nieuwe voorbumper is LED-dagrijverlichting te vinden. De overige verlichting is trouwens niet standaard LED. Dat zul je apart moeten aanvinken op de optielijst. Kia heeft de hybride-modellen qua uiterlijk dichter gepositioneerd tegen de volledige elektrische Niro van vorig jaar.

In het interieur zegt het merk gebruik te hebben gemaakt van andere materialen bij deze update. Optioneel zijn nu een 10,25-inch TFT-LCD infotainmentscherm en een 7-inch TFT display in het instrumentencluster. Standaard is er sprake van een 8-inch infotainmentscherm en een 4,2-inch TFT scherm in het instrumentarium. Hoe dat nieuwe interieur oogt? Dat is nog een verrassing, Kia heeft er geen plaatjes van. Spannond!

Verder nieuw is de introductie van een elektronische parkeerrem. Daarnaast heeft Kia naar eigen zeggen de zestraps automaat soepeler afgesteld. De Kia Niro Hybrid beschikt over een 1.6-liter GDi benzinemotor en een elektromotor, gekoppeld aan een 1,56 kWh accu. In het geval van de plug-in hybride gaat het om een 8,9 kWh batterijpakket. De verkoopstart van de facelift Niro Hybrid en Plug-in Hybrid gaat in het derde kwartaal van 2019 van start. Prijzen zijn nog niet bekend.