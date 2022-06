In beslag genomen Toyota Supra brengt €250k (!) op

Een dubieuze vorige eigenaar stond niet in de weg dat er grof geld werd betaald voor deze Supra.

Hier op Autoblog schrijven we regelmatig over interessant spul dat bij Domeinen terecht is gekomen, maar ook in buitenland wordt er natuurlijk genoeg in beslag genomen. Zo deed de Amerikaanse politie vorig jaar een leuke vondst, toen een drugsdealer een collectie van 29 auto’s in zijn garage bleek te hebben.

De verzameling bestond vooral uit Aziatisch spul en BMW M3’s. Tussen dat Aziatische spul zaten maar liefst 13 Supra’s van de A80-generatie. We schreven vorige maand al dat deze auto’s geveild zouden worden, maar inmiddels weten we ook wat ze opgebracht hebben.

Als je dacht dat je op deze manier goedkoop een Supra op de kop zou kunnen tikken heb je het mis. Gruwelijk mis, want een aantal van de Supra’s gingen uiteindelijk voor schrikbarende prijzen weg.

De klapper van de veiling was een zilverkleurige Supra uit 1998, uitgevoerd met de handgeschakelde zesbak. Het winnende bod op deze auto kwam uit op maar liefst 265.000 dollar, omgerekend 253.000 euro. De kilometerstand van 14.267 km was vrij laag, maar dan nog is het een tamelijk absurd bedrag.

Daar bleef het niet bij, want er was nóg een exemplaar dat dik boven de twee ton opbracht. Dit was een witte handgeschakelde Supra uit 1993. Deze had nog maar 5.075 km op de teller staan en bracht omgerekend €227.400 in het laatje.

Gemiddeld brachten de 13 Supra’s ruim €130.000 per stuk op. En dan waren er nog diverse andere auto’s die leuke bedragen opbrachten. Zo was een E92 M3 Lime Rock Edition goed voor €92.000. Al met al geen onaardige vangst.