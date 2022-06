Toyota Compact Cruiser: een compacte EV die hebberig maakt

Laat maar komen, die Toyota Compact Cruiser.

Toyota heeft de boot van elektrische auto’s behoorlijk gemist. Daarom vonden ze het in december vorig jaar nodig om een duidelijk statement te maken. Dit deden Toyota en Lexus door gezamenlijk in één klap 17 concept cars te presenteren. Allemaal volledig elektrisch natuurlijk.

Zo’n statement is misschien effectief, maar daardoor was er weinig aandacht voor de individuele auto’s. Naast de groepsfoto’s deelde Toyota maar één foto per auto. Het ging dus duidelijk om het geheel.

Dat is ergens wel jammer, want er zaten een paar interessante concept cars bij. De sympathieke Compact Cruiser bijvoorbeeld. Die kunnen we nu gelukkig beter onder de loep nemen, want Toyota stelt nu meer beeldmateriaal ter beschikking. De aanleiding is het feit dat de Compact Cruiser de Car Design Award 2022 in de wacht sleepte in de categorie Concept Cars.

Daar kunnen we in mee komen, want de Toyota Compact Cruiser is een geslaagde retro-SUV. En die zijn altijd leuk. De Compact Cruiser doet ook best wel sterk denken aan andere retro-SUV’s, namelijk de Ford Bronco en de Land Rover Defender.

Toyota was zelf echter veel eerder met een retro-SUV. Jullie zijn vast de FJ Cruiser uit 2006 nog niet vergeten, die gebaseerd was op de oude Land Cruiser. Qua uiterlijk dan, in technisch opzicht was de FJ Cruiser gebaseerd op de (destijds) actuele Land Cruiser.

De Compact Cruiser is een soort mini-FJ Cruiser, maar dan met een stuk minder rondingen. De link met de eerste generatie Land Cruiser is daarom wat zwakker, maar het design is er niet minder om. Deze elektrische Toyota is een stuk beter te pruimen dan de nieuwe bZ4X.

De hamvraag is: gaat de Toyota Compact Cruiser ook in productie? Dat lijkt wel de bedoeling, want Toyota presenteerde de concept cars in december als voorbodes van productieauto’s. Dat is goed nieuws, want deze guitige Compact Cruiser zou een leuke aanvulling zijn op het aanbod van elektrische auto’s.