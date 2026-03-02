Stellantis vervangt eindelijk bekende probleemmotor

De nieuwe 100 pk turbomotor krijgt een distributieketting, Miller-cyclus en een efficiëntere verbranding.

Goed nieuws voor de automobilisten die bij het horen van de woorden ‘1.2 PureTech’ spontaan zenuwtrekjes krijgen. Peugeot introduceert namelijk een volledig nieuwe benzinemotor die afscheid neemt van de ‘natte distributieriem’. In plaats daarvan komt er iets waar menig automobilist een stuk rustiger van slaapt, namelijk een oude vertrouwde distributieketting.

De nieuwe driepitter moet bovendien zuiniger, efficiënter en robuuster zijn dan zijn voorganger. Kortom: Peugeot lijkt eindelijk te hebben geluisterd naar wat klanten en monteurs al jaren roepen. Hulde.

Vaarwel natte distributieriem

De nieuwe instapmotor voor de Peugeot 208 heet simpelweg ‘Turbo Benzine 100 pk’ en vervangt de bekende 1.2 PureTech. Naast het omwisselen van de natte distributieriem voor een rekking, is er in principe weinig veranderd: nog steeds 100 pk uit een compacte driecilinder, gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak.

Voor wie het gemist heeft: die natte distributieriem stond de afgelopen jaren nou niet bepaald bekend als Peugeots grootste succesnummer. Dat Peugeot nu voor een ketting kiest, voelt dan ook een beetje als een subtiele erkenning dat het misschien… anders kon.

Nieuwe techniek onder de kap

Naast de distributieketting heeft Peugeot ook het verbrandingsproces aangepakt. De nieuwe motor werkt volgens de Miller-cyclus, een techniek die het thermisch rendement verhoogt en daarmee het brandstofverbruik verlaagt.

Verder kreeg de driecilinder een reeks technische updates, waaronder een nieuwe cilinderkop, aangepaste zuigers en een verbeterd inlaatsysteem. Ook de turbo is vernieuwd en maakt gebruik van variabele geometrie (VGT), wat moet zorgen voor een sneller opspoelen bij lage toerentallen.

Verbruik en emissies

Volgens Peugeot verbruikt de nieuwe motor in de 208 gemiddeld 5,1 liter per 100 kilometer, goed voor een CO2-uitstoot van 116 g/km. Daarmee voldoet de motor aan de nieuwste Euro 6e-bis emissienormen.

In de grotere Peugeot 2008 ligt het verbruik iets hoger. Daar komt de fabrikant uit op 5,7 liter per 100 kilometer, met een CO2-uitstoot van ongeveer 129 tot 130 g/km.

Niet revolutionair laag, maar voor een benzine-driecilinder in dit segment nog best netjes.