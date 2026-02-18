Ook niet-Chinese EV’s worden beter én goedkoper door China

Mopperen op China is niet altijd terecht.

Nu auto’s niet per se meer beperkt worden door hun uitstoot, groeien ze makkelijk verder in omvang. Nadeel is dat ze ook zwaarder en minder aerodynamisch worden, iets wat vooral lastig is voor elektrische vierwielers. Die komen hierdoor beduidend minder ver. En dat blijkt een probleem, zeker als de prijs van EV’s ook steeds zwaarder begint te wegen.

Tot dusver was de oplossing voor de krimpende actieradius een groter accupakket, wellicht van een goedkopere chemische samenstelling. Meer is meer, was de redenatie. Deze vorm van accu-obesitas brengt problemen met zich mee. Een nog hoger gewicht en groter volume en uiteindelijk een vereiste van een vrachtwagenrijbewijs. Kortom: niet houdbaar.

Minder accu is minder actieradius

Ford kwam daarom met een geniaal idee voor de nieuwe pick-up die het merk voor minder dan 30.000 dollar op de markt wil brengen: laten we de accu kleiner maken. Een kleiner accupakket drukt de prijs enorm en houdt de omvang binnen de perken. Het helpt met het verlagen van de prijs, aangezien het nog steeds het duurste onderdeel in een EV is. Maar de Amerikaanse engineers stuitte daarbij op een probleem: de actieradius daalde teveel door het schrappen in cellen. Wat nu?

Het antwoord kwam uit de samenwerking met F1-team Red Bull Racing. In de koningsklasse wordt obsessief geoptimaliseerd op aerodynamica en gewicht. Wat als Ford dat ook zou doen bij een inefficiënt hok als een pick-up?

Wat blijkt? Iets simpels als de daklijn strakker vormen en de optimale hoogte tot op de millimeter nauwkeurig overwegen, levert al de nodige extra actieradius op. Daarnaast werd nog wat extra gewichtsbesparing toegepast in de vorm van optimalisatie van de elektronica, de bedrading en het vereenvoudigen van complexe onderdelen. In totaal werd er zo’n 80 kilometer extra actieradius gevonden.

Ford deelt ook wat beelden van het ontwerpproces van de pick-up. Gaat ie er ongeveer uit zien zoals deze losse schetsen?

Optimalisatie is ook kostenbesparing

Volgens Ford zijn deze vindingen essentieel om de prijs van de nieuwe EV onder de 30.000 dollar te houden en hem tegelijk toch aantrekkelijk te houden voor het publiek. Sterker nog, de automaker beweert dat de pick-up, dankzij deze innovatie, zelfs een 15 procent grotere actieradius zal hebben dan een vergelijkbare auto in zijn klasse.

De Amerikanen denken ook dat deze manier van werken de enige kans is om de concurrentie met China aan te kunnen. En die concurrentie zit er ook in de VS aan te komen, want de Chinese autobouwers zijn actief bezig om manieren te vinden om in het land van de oranje president voet aan de grond te krijgen. Meerdere fabrikanten zouden bijvoorbeeld al plannen hebben om fabrieken te bouwen om zo de importheffingen van 100 procent te kunnen omzeilen.

Wie had dat gedacht: dat de druk van de Chinese concurrentie zou leiden tot algeheel betere en goedkopere (elektrische) auto’s. Zelfs uit Amerika, waar beter en goedkoper tot dusver nooit samen leken te gaan.