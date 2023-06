In de nieuwe Lexus TX kun je dus gewoon staan!

De Lexus TX is een compleet nieuw segment voor Lexus, maar ze gaan er ongetwijfeld geld verdienen.

Toen Lexus net begon, waren er maar twee modellen, namelijk de LS400 en de ES250. Die laatste was een luxe Toyota Camry die ze hadden voorzien van Lexus-badge. Op deze manier stond de LS400 niet als enige in de showrooms. In de tussentijd is Lexus hard op weg om een enorm modelgamma op te bouwen. Dat wordt nu wederom ietsje groter, want er is nu een compleet nieuw model: de Lexus TX.

Net als bij de eveneens splinternieuwe Lexus GX zien we dat Lexus het ietsje rustiger aan doet als het gaat om grilles. De Spindle-grille is er nog steeds, maar is nu veel minder ‘aanwezig’ en meer geïntegreerd in het design van de auto. Het design is relatief ingetogen, met ook hier behoorlijk weinig glimmertjes voor een Lexus.

In tegenstelling tot de Lexus GX, is de TX een echte crossover. De TX heeft een zelfdragend chassis, dus betere manieren (comfort) op het asfalt, maar minder geschikt voor het terrein.

Grand Highlander (maar dan luxe)

De auto stat op het GA-K-platform, waar de Toyota Grand Highlander ook op staat. Heel kort door de bocht zou je de TX kunnen zien als een Lexus-versie van die auto. De Toyota Highlander (de korte versie althans) is ook in Nederland leverbaar.

Qua motoren zijn er drie opties. Het begint met de Lexus TX350. Zoals de naam impliceert, ligt er een 2.4 viercilinder turbo onder de kap (ja, wij waren ook verrast). De motor levert 275 pk en is gekoppeld aan een achttraps automaat. Je kan de TX350 met voor-of vierwielaandrijving krijgen.

Een stapje hoger staat de TX500h. Deze heeft de 2.4 viercilinder met een elektromotor en een systeemvermogen van 366 pk. Een zestrapasautomaat is standaard, evenals vierwielaandrijving.

Dat is ook het geval met de TX550h. Deze heeft een 3.5 liter V6 met elektromotor en 406 pk. Een groot verschil met de TX500h is dat de TX550h een plug-in hybride is.

Uitvoeringen Lexus TX

Er zijn vier uitrustingsniveaus: standaard, Premium, Luxury en F Sport Performance. Op de TX500h is het F Sport Performance-pakket standaard. Er is vervolgens keuze uit 7 kleuren.

Over zeven gesproken, dat is natuurlijk het USP van de Lexus TX: het is een zevenzits crossover. De auto kun je het beste zien als de lange versie van de RX, de RX-L (kennen we ‘m nog?). Op de hoofdfoto kun je dus zien dat een persoon erin kan staan!

Gezien de korte periode dat deze persoon zindelijk is, verwachten we dat ‘ie nog niet uit is gegroeid. Zonder gekheid, de auto is bedoeld als ruime zevenzitter met plaats voor niet alleen 7 mensen, maar ook hun bagage.

Er zijn veel zevenzits crossovers op de markt, maar die hebben vaak twee beperkingen: de twee zitplaatsen zijn alleen voor kleine kinderen en er is nauwelijks bagageruimte achter de derde zitrij.

Dan rest natuurlijk de vraag: komt deze ook naar Nederland? Nou, het zou eigenlijk wel moeten. In Nederland is de Highlander verkrijgbaar. Deze kun je ook als zevenzitter krijgen, maar de Lexus TX heeft een paar voordelen. Er is meer ruimte, er is een plug-in hybride-versie leverbaar en met een premium-badge is het wat makkelijker te concurreren in dit gedeelte van de markt.

